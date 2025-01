Mága Zoltán Újévi koncertjén az Európai Unió valamennyi tagállamából érkező művészek köszöntötték az új évet az Arénában

Luxemburg színeiben az operát és a kortárs zenét is nemzetközi színtéren képviselő énekes, a számos kitüntetéssel, köztük a Nemzetközi Klasszikus Zenei Díjjal jutalmazott énekesnő, Stephany Ortega is elvarázsolta a közönséget, aki fellépett már Kínában, Európában, az Egyesült Államokban és a Karib-térségben, olyan helyszíneken, mint a New York-i Carnegie Hall, a luxemburgi Philharmonie, a metzi L'Arsenal, a madridi El Ateneo és a Théâtre Royal de la Monnaie Brüsszelben.

Az Együtt vagyunk Európa jelmondatú újévi gálán Írország képviseletében Ryan O’Shaughnessy énekes lépett színpadra, aki a Britain’s Got Talent és a The Voice után fellépett az Eurovíziós dalfesztivál döntőjében is. Olaszország képviseletében láthatták az Aréna színpadán a világhírű olasz tenor, Andrea Bocelli állandó duettpartnerét, a csodálatos hangú énekesnőt, Ilaria Della Bidiát. A finnországi Idols című énekverseny győztese, Diandra Flores popénekes duettpartnerével, Málta képviseletében fellépő Kurt Calleja énekes volt, aki hazáját képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon Bakuban. A műsor gazdagságát és sokszínűségét tovább emelte Belgiumból érkezett a testvérpár, Lena Kollmeier és Louise Kollmeier lenyűgöző négykezes zongorajátéka, akik a 2023-as párizsi nemzetközi zongoraverseny győztesei voltak.

A Budapesti Újévi Koncert ünnepi emelkedettségét jelképezve Puccini Tosca című operájából énekel duettet a két kimagasló operasztár, Mariana Panova, bolgár opera-énekesnő, az amerikai Palm Beach Operaház és a Szófiai Operaház állandó tagja, és Peter Berger szlovák operaénekes, aki Torinóban, a Moszkavi Bolshoi-ban, a Prágai Nemzeti Színházban, a Dán Nemzeti Operaházban is énekelt és több nemzetközi énekversenyt is megnyert, míg Dániából érkezett az újévi gálára Only teardrops című dalával az Eurovíziós dalfesztivál egyik győztese, Emmelie de Forest énekesnő.

A XVII. újévi gálán Lettországot képviselve a Talent of Latvia és a Szentpétrvári Igor Mrvansky Csellóverseny többszöri győztese, a moszkvai 21. századi virtuózok Nemzetközi versenyének győztese és még számos másik díjazottja, Antons Trocjuks virtuóz csellóművész is színpadra lépett, aki Mága Zoltán hegedűművésszel egy különleges produkcióban mutatta meg virtuozitását.