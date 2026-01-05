A Sztárban Sztár leszek! győztese Lengyel Johanna kapcsán vallott: Nem beszélt mellé

A Megasztár 2025 idei évada hatalmas izgalmakat hozott, de a végére egyértelművé vált, hogy a színpad új királynője megszületett: Lengyel Johanna győzelme igazi diadalmenetként söpört végig az országon. A fiatal énekesnő már a válogatón elképesztő produkciót nyújtott, és a verseny előrehaladtával csak tovább erősítette azt az érzést, hogy a magyar könnyűzene egy óriási csillag születésének lehet a tanúja. Nem véletlen, hogy a Sztárban Sztár leszek! egykori győztesének is egy csapásra a nagy kedvencévé vált.

Lengyel Johanna Megasztár győzelme a szakmabelieket is lenyűgözte (Fotó: TV2)

Lengyel Johanna énekesnő Karapancsev Kristóf figyelmét is felkeltette

Karapancsev Kristóf, a Sztárban sztár leszek! korábbi nyertese sem maradt csendben a nagy diadal után, ugyanis őszinte lelkesedéssel beszélt a Borsnak Johannáról: „Amit Lengyel Johanna csinál, az vérprofi. Nagyon örülök, hogy jelentkezett a műsorba” – mondta teljes elismeréssel. Kristóf szerint Johanna nemcsak jól énekel, hanem a színpadot is uralja:

Óriási színpadi jelenléte van, egyszerűen erre a szakmára született

– jegyezte meg. Ő már évekkel ezelőtt, a Sztárban Sztár leszek! során felismerte Johannában azt a különleges vibrálást, ami csak nagyon kevés előadó sajátja. A zenei tehetségkutató történetének egyik legerősebb mezőnye volt idén, mégis egyértelműen Johanna vitte a prímet– erre pedig Kristóf is felhívta a figyelmet: „Annyira kiemelkedett a mezőnyből, pedig számtalan tehetséges ellenfele volt...”

Karapancsev Kristóf Sztárban Sztár leszek! győzteseként konyít némileg a szakmához (Fotó: Metropol)

Ő lesz a következő popdíva?

Lengyel Johanna egyébként már nem új szereplője a hazai popéletnek, Jaylenn néven évek óta publikál videoklipeket, csinál közreműködéseket. Dolgozott már például a Brains-sel és Geszti Péterrel is. Azonban az országos ismertséget és a teljes áttörést a Megasztár 2025 hozta meg neki. Marics Peti tanítványaként hétről hétre lehengerelte a nézőket.

A nemzetközi siker küszöbén

Johanna a győzelme óta sem pihen: rendületlenül dolgozik az új dalokon, szakmai tervekkel és komoly ambíciókkal néz a jövőbe. Egy biztos: mostantól minden lépését figyeli a közönség, és ha a tehetség mellé megérkezik a szerencse is, könnyen lehet, hogy néhány éven belül már nemcsak Magyarország kedvenceként, hanem nemzetközi szinten is számolni kell vele. Kíváncsian várjuk azt is, hogy a Megasztár és a Sztárban Sztár leszek! győztese vajon készül-e a jövőben valamilyen közös zenei finomsággal.