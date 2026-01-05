A jósnő megmondja: Ezeket a sztárokat éri utol a gyermekáldás 2026-ban

2025-ben is sorra érkeztek sztárbabák, többek között Sydney van den Bosch, Szabó Ádám, Lola és Békefi Viki családja is bővült. A Borsnak most a jósnő azt is elárulta, hogy kik azok a sztárok, akik 2026-ban végre - vagy éppen újra - kisbabás szülők lesznek. Természetesen olyan emberek nevét említette, akik még nem jelentették be, hogy érkezik az új gyerkőc. Bár Kulcsár Edina férje korábban megemlítette, hogy érkezhet a következő baba, de hivatalos bejelentés még nem történt meg, így az ő esetükben is az univerzum energiái üzentek a jövőről.

Sydney van den Bosch babája novemberben érkezett (Fotó: Kliszek Antal)

Kulcsár Edina újra anyai örömök elé nézhet 2026-ban

Lapunk arról érdeklődött a jósnőnél, hogy melyek azok a sztárpárok, akiknél bővülhet a család jövőre.

Kulcsár Edinánál és párjánál érkezik majd az újabb gyerkőc. Azt látom, hogy nem tervezik a babát, de nagyon fognak neki örülni

– árulta el a jósnő.

Ez azt jelentené, hogy a korábbi szépségkirálynőnek megszületne ötödik gyermeke, mostani párjával, G.w.M-el pedig a harmadik közös gyerkőc. Korábban Hajdú Péter műsorában elhintették, hogy Edina ismét várandós, így elképzelhető, hogy nemcsak pletykáról van szó, hanem tényleg érkezhet a baba a jövő évben.

Mind a négy teszt, amit használtunk, halvány csíkot mutatott, de természetesen elmegyünk orvoshoz, és utána fog kiderülni

– árulta el a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban Varga Márk, ismertebb nevén G.w.M.

Kulcsár Edina és G.w.M a harmadik közös babáról is megszólaltak már (Fotó: Markovics Gábor)

Vastag Csaba is apai örömök elé nézhet

Ők is várják majd a babát és ott viszont tervezik is. Illetve ott kislányt látok

– mondta lapunknak a jósnő.

Itt tehát a gyerkőc neme is kiderült, és ez azt jelenti, hogy az énekesnek megszülethet első gyermeke. Domján Evelin korábban a Ripost-nak azt nyilatkozta, hogy több mint fél éve letette a cigarettát. Akkor még senki sem sejtette, de ez is egy jel lehetett arra, hogy készülnek a család bővülésére. Vastag Csaba és felesége házassága alatt többször megszólaltak a gyerkőcről, de eddig csak négylábú családtag érkezett a háztartásba.