Korda György 87 évesen sem lassít: megtölti az Arénát a zenei legenda!

Korda György neve évtizedek óta egyet jelent a kortalan lendülettel, a pókerasztalok világával és a megállíthatatlan fejlődéssel. Feleségével és állandó színpadi partnerével, Balázs Klárival ma is lelkesen dolgoznak azon, hogy a közönségnek mindig valami újdonságot nyújtsanak. Miközben sokan már a visszavonuláson gondolkodnának, ők újabb csúcspontokra készülnek: a következő év egyik legnagyobb eseménye egy nagyszabású Aréna-koncert lesz, amely már most hatalmas izgalmat keltett a rajongók körében.

Korda György Balázs Klárival lép fel az Aréna színpadán (Fotó: Bors)

Korda György és a nagy Aréna-terv

A sztárpáros ismét nagy dobásra készül: Korda György és Balázs Klári nem hagyják pihenni a rajongókat. A háttérben már zajlik a felkészülés, hiszen a jövő év igazi meglepetéseket tartogat.

Készülünk a jövő évben egy Arénára, ami esetleg dupla Aréna is lehet. Sok tervem van, az énekléssel kapcsolatban, kártyázással kapcsolatban, pókerrel. Látszik, hogy az életvitelem nem egy 87 éves embernek az életvitele, és ebbe nem szabad belegondolni. Ebben az évben nagyjából csak az Aréna koncertre készülünk, és már most nagyon-nagyon fogynak a jegyek.

A rajongók már most izgatottan várják a fejleményeket. Minden jel arra utal: felejthetetlen élmény vár mindenkire, aki ott lesz a koncerten. Nem egy szokványos fellépésről van szó: a műsor közel háromórás lesz, és igazi sztárvendégek is csatlakoznak a duóhoz. A színpadon tehát igazi sztárparádéra számíthatunk, ami mindenkit magával ragad.

A vendégek közt lesz Szikora Robi és Király Viktor is, és velük együtt majdnem egy háromórás műsor lesz. Tehát ki lesz bővítve olyan dalokkal is, amiket régen énekeltem, egy-kettő talán lesz, amit nem énekeltem még. Ugyanez vonatkozik a Klárikára is, duettünk is lesz, ami új.

Ez az este garantáltan a slágerek, a sztárok és a meglepetések ünnepe lesz. Senki sem akarja majd kihagyni ezt a hihetetlen show-t.

Új dalok és régi slágerek

A koncert mögött rengeteg munka és tudatos felkészülés áll. A rajongók talán nem is sejtik, mennyi energia és kitartás kell ahhoz, hogy a színpadon minden tökéletes legyen.

Fel kell még énekelni sok számot, és az egésznek ugye van egy koncepciója, azon kell dolgozni. Ebbe a szakmába, az életbe, úgy kell élni, mintha egy élsportoló lennél. Vigyázni kell a kondícióra, az evésre, az alvásra, a mozgásra. Ez a hosszú élet és siker titka.

Minden mozzanat a sikerért történik, és minden percért keményen meg kell dolgozni. Ez a tudatosság teszi lehetővé, hogy évek múltán is ragyogjanak a színpadon. Korda György szerint pályájukat alapvetően a fiataloknak találták ki, de ma már generációk rajonganak értük. Ez különösen értékessé teszi a telt házas koncerteket.

Az, hogy az ember 70 évnyi éneklés után ott lehet még ezen a pályán, és elfogadják idősebbek, fiatalabbak, az egy nagy dolog. Ezzel nem szabad visszaélni, ezt csak megbecsülni kell.

Minden taps, minden mosoly és minden történet a közönségről szól. Ez az elismerés évtizedek munkáját koronázza meg, és újabb lendületet ad a következő fellépésekhez.