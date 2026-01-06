Több ezer gratuláció érkezett: így szülinapozott a legendás Korda György

Korda György és Balázs Klári neve évtizedek óta egyet jelent a magyar könnyűzenével és a showbiznisszel. A házaspár nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is szoros egységet alkot, amit a rajongók különösen szeretnek bennük. Korda Gyuri bácsi idén is aktív, tele van tervekkel, és ma is ugyanazzal a lendülettel és életkedvvel néz előre, mint évtizedekkel ezelőtt. A napokban ünnepelte 87. születésnapját, amely ismét rengeteg szeretetet és figyelmet hozott számára. Ennek apropóján most bepillantást engedett abba, hogyan telt számára ez a különleges nap – és abba is, miért vallja azt: a kor valójában csak egy szám.

Korda György 87 éves lett idén (Fotó: Szabolcs László / hot!archív)

Korda György születésnapja nem a csillogásról szólt

A legtöbben egy ekkora legenda esetében hatalmas, fényűző ünneplésre számítanak. Korda György azonban mindig híres volt arról, hogy a valódi értékeket nem a külsőségekben keresi. Ezúttal is a család és a lelki feltöltődés került előtérbe. Az énekes maga mesélte el a Borsnak, hogyan élte meg ezt a különleges napot:

Nem volt nagy buli, csak a Klárikával és a szűk családi körrel ünnepeltünk, de olyan mértékben sok felköszöntés és gratuláció jött, hogy három napon keresztül égett a telefonom. Nem hittem el, letettem, felvettem egyfolytában. Tehát tényleg több ezer gratuláció volt. Borzasztóan jó lesett, de hát végül is az ünnepség csak egy külsőség, inkább a jó kívánságok és azoknak a tartalma számít. Meg az, hogy az ember ne higgye el azt, hogy 87 éves.

A szavaiból egyértelműen kiderül, mennyire meghatotta ez a szeretet áradat. Gyuri bácsi számára ez az élmény sokkal többet jelentett bármilyen tortánál vagy ajándéknál.

Az örök fiatalság titka? Másképp látja a számokat

Sokan irigylik Korda György lendületét és lelkesedését, és gyakran nevezik „örök fiatalnak”. Ő azonban ennél jóval árnyaltabban fogalmaz. A kor kérdése nála nem tagadás, inkább tudatos hozzáállás:

Nem azt mondom, hogy örök fiatal vagyok. Ha komolyabban belegondolunk ebbe a korba, akkor el kell gondolkodni sok mindenen, én pedig ezt nem szeretném, mert úgy érzem, hogy még feladataim vannak. Tehát ez egy kor, bárhogy nézzük, csak két szám, nyolc meg hét.

Ez a gondolatmenet is jól mutatja, hogy Korda György életében még messze nincs megállás. A célok és a feladatok tartják igazán fiatalon.