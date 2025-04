Kitálalt alkoholizmusáról Király Viktor: "Ez kellett, az utolsó esély"

Király Viktor soha nem hallott őszinteséggel beszélt arról: alkoholfüggő volt. Nem az a fajta, akiről távolról látszik már nap közben is, mert harsány és bulizni jár, hanem zugivó volt. Közel 20 éven át küzdött függőségével, amely már a 2008-as Megasztár sikere előtt is jelen volt az életében. Úgy véli, talán azok után kezdődhetett az egész, miután édesanyja rájött, hogy magyarországi kiruccanásuk Amerikából nem csak egy szimpla út, hanem itt is maradnak. Honvágya lett, spirálba került. Inkább ült a sötét szobában és sörözött bármi más helyett. Egy ördögi kör rabja lett, saját démonjai rántották le őt a mélybe.

Ez azonban már a múlt. Viktor ugyanis nemrég sokak döbbenetére közösségi oldalán bejelentette: március 25-én immáron egy éve józan. Ehhez azonban nagyon sok próbálkozásra volt szükség. Elárulta, minden hetét azzal kezdte, hogy most tényleg lerakja a piát. Az egész végül tavaly március közepén odáig jutott, hogy már rehabokat hívott, elvonókat nézett.

Akkor mondtam a családnak, hogy még egy esélyt adjatok és megcsinálom. És ez kellett, az utolsó esély. Életem legjobb döntése volt, hogy leraktam az alkoholt és életmódot váltottam

– jelentette ki Viktor, aki korábban a pia miatt minden nap borzasztóan érezte magát. Semmi nem tudta boldoggá tenni, semminek nem tudott örülni, mára azonban, mióta elhagyta az alkoholt, ami szerinte egy valódi drogként működik, újra tud produktív lenni.

Az énekes ráadásul a TV2 kameráinak az is elárulta, alkoholfüggősége volt igazából az, amiért a házassága is majdnem tönkrement. Mint fogalmazott, ennek négy fázisa volt. Az első, hogy Anita a kapcsolatuk elején nem akarta felfogni, hogy Viktor valódi problémákkal küzd. A második, hogy amint erre rájött, inkább támadta őt:

Ahelyett, hogy úgy segített volna, ahogy arra nekem volt szükségem, inkább támadott, amiből mindig veszekedés volt

– vallotta be a Megasztár egykori győztese, hozzátéve, hogy ezt követte a harmadik fázis, amikor Anita azt hitte: azzal, hogy elhagyja őt, elér majd valamit. És végül jött a negyedik, amikor felesége rájött, függősége valójában egy betegség, és Viktornak megértésre és empátiára van szüksége.