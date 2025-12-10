Három fájdalmas csapás ingatta meg Harsányi Levente életét: "Nincs vesztenivalóm"

Harsányi Levente sokaknak a rendkívüli humoráról ugrik be. A műsorvezető most viszont egészen új oldalát mutatta meg, az emberek kicsit beleshettek a lelkébe, ami úgy tűnik, életfilozófiájává is vált.

Harsányi Levente legnagyobb tanítója a saját fájdalmai voltak (Fotó: Hír TV)

Harsányi Levente csapásai

Harsányi Levente egy rövid időszakon belül szenvedett el három csapást, amely külön-külön is mélyre taszítana bárkit.

Egy műtét, a párommal való szakítás és a testvérem elvesztése. Úgy gondoltam, az élet elosztja, de én mindig így egybe kapom ezeket

– vallotta be a Palikék Világa podcastben, ahol először beszélt erről nyíltan.

A beszélgetés nem tervezetten, hanem ösztönösen fordult át mély vallomásba.

„Palikéknál annyira elkapott valami, hogy egyszerűen jöttek az őszinte szavak. Nem készültem a beszélgetésre, ösztönösen megnyíltam. Azt érzem, azóta minden megváltozott” – emlékezett vissza Levente, aki még egy műtéten is átesett.

Harsányi Levente párja szakított vele, nagy szerelmét vesztette el (Fotó: Szabolcs László)

A beszélgetés ereje nem csak Leventére hatott mélyen, hanem azokra is, akik hallgatták.

Annyira szíven ütött ez a beszélgetés Leventével, hogy többször elsírtam magam. Még hallgatni is fájdalmas volt

– írta egy kommentelő.

„Ittam a szavaid. Minden jót kívánok neked! Gyerekként nagyon oda voltam érted, és most megint!” – lelkesedett egy másik.

Isten nevű rendező

A fájdalom azonban nemcsak összetörte, hanem át is formálta. Harsányi Levente testvére elvesztése és szakítása óta ma már egészen másként tekint a veszteségekre.

Ha elfogadod, hogy a fejed fölött írja a forgatókönyvet az Isten nevű rendező, akkor egyszer csak hagyod az életet, hogy úgy jöjjön, ahogy szeretne. Meghalt a bátyám, de én annak örülök, hogy ismerhettem ennyi ideig. Elhagyott a szerelmem, de ez sem véletlen, így kellett történnie

– vallotta be.

A műsorvezető éveken át küzdött a bizalmatlansággal és a megnyílással, mára azonban ez megváltozott.

„Nehezen nyitok általában, ezt mindig megkaptam a párkapcsolataimban. Nagy csalódás után az ember, mint egy virág, összezárja szirmait, hogy ne érje több fájdalom” – mesélte a Borsnak Harsányi Levenente.

A pozitív visszajelzések éltetik

A podcastben való megnyílás azonban olyasmit indított el, amire ő maga sem számított.