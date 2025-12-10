Három fájdalmas csapás ingatta meg Harsányi Levente életét: "Nincs vesztenivalóm"

Harsányi Levente sokaknak a rendkívüli humoráról ugrik be. A műsorvezető most viszont egészen új oldalát mutatta meg, az emberek kicsit beleshettek a lelkébe, ami úgy tűnik, életfilozófiájává is vált.
Harsányi Levente egy rövid időszakon belül szenvedett el három csapást, amely külön-külön is mélyre taszítana bárkit.
Egy műtét, a párommal való szakítás és a testvérem elvesztése. Úgy gondoltam, az élet elosztja, de én mindig így egybe kapom ezeket
– vallotta be a Palikék Világa podcastben, ahol először beszélt erről nyíltan.
A beszélgetés nem tervezetten, hanem ösztönösen fordult át mély vallomásba.
„Palikéknál annyira elkapott valami, hogy egyszerűen jöttek az őszinte szavak. Nem készültem a beszélgetésre, ösztönösen megnyíltam. Azt érzem, azóta minden megváltozott” – emlékezett vissza Levente, aki még egy műtéten is átesett.
A beszélgetés ereje nem csak Leventére hatott mélyen, hanem azokra is, akik hallgatták.
Annyira szíven ütött ez a beszélgetés Leventével, hogy többször elsírtam magam. Még hallgatni is fájdalmas volt
– írta egy kommentelő.
„Ittam a szavaid. Minden jót kívánok neked! Gyerekként nagyon oda voltam érted, és most megint!” – lelkesedett egy másik.
A fájdalom azonban nemcsak összetörte, hanem át is formálta. Harsányi Levente testvére elvesztése és szakítása óta ma már egészen másként tekint a veszteségekre.
Ha elfogadod, hogy a fejed fölött írja a forgatókönyvet az Isten nevű rendező, akkor egyszer csak hagyod az életet, hogy úgy jöjjön, ahogy szeretne. Meghalt a bátyám, de én annak örülök, hogy ismerhettem ennyi ideig. Elhagyott a szerelmem, de ez sem véletlen, így kellett történnie
– vallotta be.
A műsorvezető éveken át küzdött a bizalmatlansággal és a megnyílással, mára azonban ez megváltozott.
„Nehezen nyitok általában, ezt mindig megkaptam a párkapcsolataimban. Nagy csalódás után az ember, mint egy virág, összezárja szirmait, hogy ne érje több fájdalom” – mesélte a Borsnak Harsányi Levenente.
A podcastben való megnyílás azonban olyasmit indított el, amire ő maga sem számított.
„Rengeteg megerősítést kaptam. Annyira jó látni, hogy az emberek értékelik, ha valaki őszintén beszél, minden köntörfalazás nélkül. Meglátnak engem a magam pőreségében, mintha ott ülnék a nappalijukban és velük beszélgetnék, úgy látom, ez nekik is sokat ad” – mondta.
A fájdalmak ellenére Levente nem engedi, hogy a veszteségek tönkretegyék a mindennapjait.
„Most már nem nagyon agyalok semmin, élem az életem legjobb tudásom szerint. Próbálok jót tenni, magam szempontjai szerint élni és nem akarok megfelelni senkinek. Ha belekérdeznek valamibe, bátran vállalom, hogy igen, velem történt. Nem tartok vissza semmit magamról, ugyanis nincs vesztenivalóm” – mesélte.
Ez az új hozzáállása egy jövőbeli új szerelemre is vonatkozik. Harsányi Levente szakítása után már teljesen más emberként fog belépni egy kapcsolatba, viszont nem siettet semmit, jelenleg jól érzi magát.
„A párkapcsolat majd jön. Ha nem, akkor az a sorsom. Nem lehet erőből semmit akarni és csinálni” – zárta gondolatait a Borsnak Harsányi Levente.
