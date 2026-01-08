A sztárok életét is megnehezíti a hóhelyzet – Pál Dénes éjszaka lapátolt havat, de még ezt is szereti

Két táborra szakadt a lakosság: míg egyesek önfeledten élvezik az igazi téli időjárást, addig másoknak igencsak megnehezíti az életét a hirtelen jött hóhelyzet. Ez alól a sztárok sem kivételek: Pál Dénes még késő éjszaka is havat lapátolt, olyannyira befedte otthonát a nagy hó.

Pál Dénes otthonát sem kímélte a fagyos időjárás (Fotó: Bánkúti Sándor/hot! magazin)

A hideg időjárás sem állította meg Pál Dénest

A Sztárban Sztár nyertese késő este hólapátot ragadott és megszabadította autóbeállóját a vastag hótakarótól.

Tudom, hogy ez nem a legjobb része a havazásnak, de be kell valljam én még ezt is szeretem benne. Tegnap este fél 12-kor még kimentem kicsit eltolni a havat, hogy ne legyen ma annyi meló vele reggel és imádtam minden percét. Egyedül a jégkaparóm tört ketté, neki kevésbé tetszett

– írta az énekes közösségi oldalán.

A kommentszekcióban megoszlottak a vélemények, egyesek egyetértettek az énekessel abban, hogy jó program is lehet a ház körüli munka, mások azonban inkább a havazás negatívumait vélték felfedezni.

„Tinikoromban ez még közösségi élmény volt az utcánkban, mindenki kint volt éjjel is, hogy lapátoljunk, meg is beszéltük, hogy mikor lesz a következő lapátolás.”

Olyan régóta nem volt ilyen telünk. Örüljünk neki. Ha leseik a hó, igen, el kell lapátolni. De ahogy mondod Dénes, ezt a részét is lehet szeretni. Csodálatosan szép minden. Élvezzük ki ezt a szépséget. Vigyázzunk magunkra, egymásra.

„Utálom a telet, még jobban a havat” – érkeztek a kommentek.

Ádám Security ellenfelet látott a hóban

Nem Pál Dénes volt az egyetlen, aki nekifogott a hólapátolásnak, a nemzetközi sztárrá avanzsált Ádám Security is biztosította az utakat a havazás után.

A Kőgazdag Fiatalok korábbi sztárvendége most egy Instagram-videóban mutatta meg, hogy számos ellenfél után most a hóval küzdött meg. Először csak egy szimpla lapáttal esett neki a havas utaknak, majd az eszközt földre dobva elképesztő bokszmozdulatokkal szállt szembe a hóval.

A nagy hó az autókat is elfedte

A Next Top Model Hungary sztárja, Czibolya Niki az autóját sem találta a nagy hóban. A topmodell miután sikeresen megtalálta autóját, sokáig küzdött, hogy a csúszós úton biztonságban kijusson otthonából és útnak indulhasson.