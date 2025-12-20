Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kiderült, mit tervez a Házasság első látásra sztárja a válás után

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:00
önfejlesztésváláspszichológia
A kísérlet idei évadában sem volt hiány konfliktusokban, de talán Réka és Ricsi veszekedtek a legkevesebbet. A Házasság első látásra szereplői végül mégis a válás mellett döntöttek, sőt azóta az exférj új párt is talált. Most kiderült, mi a helyzet Rékával.
Niki
A Házasság első látásra Ricsi és Réka számára sem hozta meg a nagy szerelmet, de úgy tűnik, az egykori férj már tovább is lépett. A fiatal szempillastylist viszont egyelőre próbál önmagára koncentrálni, úgy érzi, a válás után ez a legfontosabb számára. Erről mesélt most a Borsnak.

A Házasság első látásra sztárja a pszichológia felé fordult a válás után.
Bár a Házasság első látásra Réka és Ricsi életébe nem hozott örök szerelmet, de egyikük sem bánta meg, hogy belevágtak a kísérletbe (Fotó: TV2)

Vas Réka és Horváth Ricsi kapcsolata ugyan zátonyra futott, de az egykori feleség ezt cseppet sem bánja, hiszen ahogy a Házasság első látásra végén is láthattuk, a döntést ő hozta meg. Ennek ellenére a kísérlet egy nagyon pozitív élmény volt számára, amit igyekszik arra használni, hogy fejlődjön.

„Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki ott legyen boldog, ahol valóban a helyén van. Úgyhogy én Ricsinek és Briginek őszintén tiszta szívemből kívánom, hogy hosszú, tartós és szeretettel teli kapcsolatuk legyen, és nincs bennem irigység vagy hasonló – kezdte Réka.

Persze, az én életemben is van bőven izgalom. Nincs olyan napom, hogy ne történjen valami, de ez jól is van így. És bár rengeteg a dolgom és munkám is szerencsére, de azt gondolom, hogy most egyszerre vagyok nagyon elfoglalt, és nagyon jelen. Az pedig, hogy párkapcsolati téren hogyan alakulnak a dolgaim, majd kiderül, nem sürgetek semmit

– folytatta.

A Házasság első látásra 2025-ös évada alatt minden pár rengeteget fejlődött, Réka ezt tudatosan folytatni is akarja (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Rékájának nagy tervei vannak

A TV2 sztárja azt is elárulta, hogy milyen célokkal vág bele a 2026-os évbe, aminek nagy része önmagáról fog szólni.

Terveim mindig vannak, de most leginkább az, hogy önmagamat fejlesztem, minden szempontból. Nagyon fontos, hogy megőrizzem a lelkem, de persze ahhoz az is kell, hogy a testem is rendben legyen. Egyébként nagyon sokat olvasok, különösen önfejlesztéssel és pszichológiával kapcsolatban. Ez az, ami nekem nagyon sokat ad, illetve a munkám

– vallotta be őszintén.

„7 éve vagyok szempillastylist, de emellett oktató is vagyok, és imádom a csajokat inspirálni. Számomra mindig nagyon nagy boldogság, amikor látom a tanulóimon, hogy valódi értéket tudok adni nekik. Annak pedig különösen örülök, hogy folyton nőkkel dolgozom, ez a légkör valami csodálatos, főleg hogy közben alkothatok is” – tette még hozzá.

 

