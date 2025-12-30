A Kuplung önálló nagykoncertet ad jövőre az Arénában!

2026. november 6-án elérkezik a várva várt pillanat! A Hogyan tudnék élni nélküled? című film nagysikerű fiúbandája, a Kuplung zenekar önálló nagykoncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában. A hírt Demjén Ferenc évzáró koncertjén jelentették be, ahol pár szám erejéig hatalmas, „bemelegítő” bulit csapott a banda.
A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert zenekar olyannyira népszerűvé vált, hogy egy „Kuplung koncertet az Arénába” elnevezésű Facebook-csoport is szerveződött. A rajongók most igazán örülhetnek, hiszen a fiktív szerelmi történetet bemutató film slágereire építő együttes önálló nagykoncertre készül. Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell mellett Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga-Járó Sára és Brasch Bence is színpadra lép majd.
Ez egy megvalósult álom. Egy zenekar, ami eddig csak egy filmben létezett, most valósággá válik. Álmodni sem mertünk volna ekkora sikerről
– árulta el Ember Márk a koncert kapcsán.
Marics Peti két ValMar koncert után harmadszor tér majd vissza az Aréna színpadára. „A Facebook-csoport és a nagy online érdeklődés is megmutatja ennek a filmnek az erejét. Hihetetlen, hogy ekkora igény van egy még meg nem alakult formációra. Hát, most megalakulunk!” – mondta el Marics Peti.
A Kuplung koncertjén az eddigi legsikeresebb magyar film összes dala felcsendül majd. „A kedvenc számom a Gyere és szeress!, a forgatásához kapcsolódik a legtöbb élményem. Ez a dal nagyon összehozott minket a srácokkal, igazi barátság született” – fűzte hozzá Kirády Marcell.
A jegyváráslás ide kattintva érhető el.
