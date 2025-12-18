Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kirády Attila megszólalt a Hogyan tudnék élni nélküled TV2-es premierjéről és a film folytatásáról: „Legalább akkorát fog durranni, mint az első”

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 10:30
A mozik meghódítása után most végre a TV2 is műsorra tűzi az év sikerfilmjét, nem is akármikor. A Hogyan tudnék élni nélküled? producere, Kirády Attila most elárulta, mit a véleménye a bemutatóról.
Hosszú hónapokon át játszották a hazai mozik, és kertmozik a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén Ferenc dalokkal átitatott romantikus vígjátékot, és nem túlzás azt állítani, hogy osztatlan sikert aratott. Akadtak olyan rajongók, akik már 160-szor megnézték a filmet, és a lelkesedés továbbra sem csökken, sőt a nézők alig várták, hogy végre a tévében is láthassák Ember Márk és Törőcsik Franciska románcát. Most pedig elérkezett a várva várt pillanat, a TV2 bejelentette, mikor tűzik műsorra a Demjén-filmet.

Kiderült mikor kerül végre tévéképernyőre a Hogyan tudnék élni nélküled film.
Végre megvan a Hogyan tudnék élni nélküled TV2-es premierjének dátuma: ekkor láthatod újra a Kuplung zenekart (Fotó: Szabolcs László)

A csatorna bejelentése szerint a már meglévő és jövendőbeli rajongóknak igencsak jól kezdődik majd az új év, ugyanis január 1-én este 7 órakor végre képernyőre kerül a Hogyan tudnék élni nélküled film. Kirády Attila producer is nagyon bízik benne, hogy ezáltal mindenkinek jó hangulatban indul majd az új esztendő.

„Nyilván nagyon szeretnénk, ha a tévén keresztül is minél több emberhez eljutna, különösen azokhoz, akik eddig sem a mozikban, sem más platformon nem tudták megnézni. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a szilveszteri bulit kiheverve jó új éve lesz azoknak is, akik még nem látták, és azoknak is, akik újranézik a filmünket” – mondta Kirády Attila.

Természetesen a programozásról nem én döntök, hanem a programigazgató, de azt gondolom, hogy a dátumválasztással a csatornának is hasonló volt a célja. És mivel a külföldi vetítésekkel együtt már csaknem 1 millió 300 ezer ember látta, azt hiszen a tévében is hasonlóan nagy sikere lesz

– tette hozzá.

mozgo-2025-82-BORS
Kirády Attila elárulta, mikor számíthatunk a Hogyan tudnék élni nélküled 2 premierjére (Fotó: MW)

A Hogyan tudnék élni nélküled folytatása is érkezik

Ha pedig mindez nem lenne elég jó hír a rajongóknak, Kirády Attila azt is elárulta, hogy még 2026-ban megérkezik a Hogyan tudnék élni nélküled 2. része is. Ráadásul a producer szerint ez épp akkora durranás lesz, mint az elődje.

„Az első részt volt, aki már 160-szor nézte meg, és el is vártam egy kicsit, hogy sokan nézzék meg, mert amikor olvastam a forgatókönyvet, és ahogy készítettük a filmet, érződött, hogy ez el fog jutni az emberekhez. De hogy ilyen sokan látják majd, azt nem gondoltam volna” – vallotta be.

És én a második részt is ugyanúgy szerettem, mint az elsőt. Lassan már be is fejezzük a forgatását, de a premier csak a jövő év második felében várható majd. Bár a második résznek mindig van egy kis hendikepje, de ahogy láttam, az első nyers vágott verziót, szerintem ez legalább akkorát fog durranni, mint az első 

– jelentette ki.

 

