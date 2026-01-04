A Házasság első látásra sztárjai miatt vártak az utasok: Becca és Andris káoszt okoztak a reptéren

A Házasság első látásra 2025-ös évadában ismerhették meg a nézők Deák Beccát, aki Horváth Zsolthoz ment feleségül, de végül elváltak útjaik. Nem sokkal később azonban egy korábbi szereplő, Kabai Andris karjaiban talált rá a boldogság. A DJ a Házasság első látásra 1. évadában szerepelt, ahol Dávid Petrával kötött házasságot, viszont ők sem jutottak közös nevezőre a kísérlet alatt. A fiatalok viszont néhány hónappal ezelőtt egymásra találtak, és úgy tűnik, boldogabbak nem is lehetnének, bár a mindkettőjükre jellemző káosz sem kerüli el őket. Most épp egy teljes repülőt tartottak fel.

A Házasság első látásra Andrisa egy tengerparti utazással lepte meg Rebekát (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra Beccája egy igazán nagyvonalú karácsonyi ajándékot kapott új kedvesétől, ugyanis Andris egy meglepetés nyaralásra vitte, aminek úti célját csak az utolsó pillanatban árulta el neki. És bár a párnak nem ez volt az első közös utazása, hiszen már a szentestét is külföldön töltötték Andris családjánál, de így is akadtak váratlan fordulatok. Andris és Becca Tenerifére indult a budapesti repülőtérről, csakhogy a fiatalok olyan kényelmesen eltöltötték az időt, hogy észre sem vették, hogy a gép már indulásra kész. Egy követőjük ráadásul épp ott volt a gépen, ami rájuk várt, így kommentben be is számolt a történtekről.

Tenerifére repültünk Ferihegyről, és a gépre mentünk már fel, amikor harmadszor mondták be a nevüket, hogy hol vannak, mert csak őket várjuk. De szerintem végül nem értek fel a repülőre

– írta az utas.

A Házasság első látásra 3. évadának sztárjai, Becca és Andris a forgatások alatt még nem is gondolták volna, hogy így alakul majd a kapcsolatuk (Fotó: Instagram)

A Házasság első látásra szereplői majdnem lemaradtak

A hozzászólás hatására végül az érintettek is beszámoltak a történtekről, Kabai Andris Instagram-történetben árulta el az igencsak kínos incidens részleteit.

„Mi nyugodtan eliszogattuk az időt, amikor arra figyeltem fel, hogy lezárták a kaput. Beccát hívtam telefonon, aki pont a kajára várt, hogy hagyja ott, és kezdjen el sprintelni a kapuhoz” – magyarázta a lemezlovas.

A kapunál közölték, hogy az egyetlen szerencsénk, hogy elkezdték a csomagjainkat leszedni, így elértük. De ennyi megvető tekintettel rég találkoztunk, mint a repülőn

– tette még hozzá egy tengerparti fotóval nyomatékosítva, hogy sikeresen odaértek.