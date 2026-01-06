Csodával határos módon épségben szállt ki a totálkáros autóból Gudics Máté

A Megasztár 2024 nyertese napokkal a baleset után újra megszólalt, és őszintén beszélt a történtekről. Gudics Máté balesete egyszerre megrázó és tanulságos – ami az előttünk álló havas, jeges napok kapcsán újra figyelmeztet minket az utak kiszámíthatatlanságára.
Gudics Máté neve szinte egyik pillanatról a másikra robbant be a köztudatba, miután megnyerte a Megasztár 2024-es évadát. A számos örömhír és siker mellett most azonban az óév utolsó órái nem az ünneplésről szóltak számára. Gudics Máté kora éjszaka az M0-son szenvedett autóbalesetet, amikor egy buliba tartott fellépni. A rossz, havas útviszonyok közepette egy kamion megcsúszott előtte a külső sávban, így Máténak esélye sem volt elkerülni az ütközést: körülbelül 40 km/órás sebességgel csapódott a jármű oldalába. Szerencséjére minden légzsák kinyílt, és komoly sérülés nélkül szállt ki a roncsból, bár az autó úgy tűnik, totálkáros lett. A történtekről akkor Instagramon is beszámolt, hangsúlyozva, hatalmas szerencséje volt, és arra kérte követőit, hogy vigyázzanak magukra az utakon. A sokk ellenére még fellépésre is elment, mert – ahogy fogalmazott – fontosnak tartotta, hogy ott legyen, ha fizikailag képes rá.
Most, napokkal később a Borsnak nyilatkozva elárulta, hogy van azóta, miként emlékszik vissza erre az életveszélyes helyzetre.
A baleseten túl vagyok, az oldalam fáj még, ahol meghúzta a biztonsági öv. Ez az óév utolsó pár órájában történt, tehát az újévbe tisztalappal érkeztem, magam mögött hagytam ezt az esetet.
Az ügyintézés elején jár, várja a rendőrségi baleseti jelentést, amellyel elindulhat a biztosítók felé.
Alapvetően az év első napjaiban a fű sem nő, az elején vagyok az ügyintézésnek. A rendrőségtől várom a baleseti jelentést, és ugye azzal tudok indulni a biztosítók felé. Az egyértelmű, hogy vétlen voltam a balesetben, az előttem haladó kamion csúszott meg, az útviszonyok is rosszak voltak, csúszós, havas. Nincs kétségem, hogy ez a része megáll ennyiben, a biztosító pedig elvileg teljes árában kifizeti az autót
– mesélte a Borsnak az énekes.
Van pótautójuk, így a fellépéseket és a mindennapokat meg tudják oldani, még ha ez némi szervezést is igényel. A legfontosabb azonban számára az, hogy mindenki jól van. Mint mondta, másnap, amikor leülepedett az adrenalin, komolyan átgondolta, mennyire hálás azért, hogy itt lehet, és a családja mellett ébredhetett.
A történet így végül ugyanoda kanyarodik vissza, ahonnan indult: egy pillanatnyi figyelmetlenség és a rossz körülmények majdnem tragédiához vezettek, de Gudics Máté megúszta, és újult erővel, tiszta lappal vághat neki az új évnek – immár egy drámai, de életre szóló tanulsággal gazdagabban.
