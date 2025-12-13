Gudics Máté a mélypontjáról: „Minden, ami az embernek fáj, az később megerősíti”

Most, hogy nemrég véget ért a 2025-ös Megasztár, kicsit visszatekintünk az előző évi győztesre. Gudics Máté 2024-es győzelme után rövid ideig depresszióval küzdött. Ennek leküzdésével kapcsolatban kérdeztük, valamint beszélt lapunknak a jövő évi terviről. Ezek után érintettük a Megasztárban való győzelmének pozitív hatásait is, amelyek most nagy szerepet játszanak az életében.
Gudics Máté a műsor után depresszióba esett, ami mindenki számára megmutathatja a hirtelen jött nagy siker sötét oldalát. „Igazából ez az állapot a műsor utáni három hónapot tette ki, de azóta helyreállt a rend” – mondta Gudics Máté Megasztár utáni időszakára emlékezve, bár úgy tűnik, hogy már teljesen maga mögött hagyta a mélypontot.
Nincsen semmi probléma szerencsére azóta ilyen szempontból. Rengeteget dolgozunk, nyáron tele volt a naptárunk koncertekkel, úgyhogy ez volt az, ami kihúzott engem a gödörből... A munka! Alapvetően ez az, ami egy zenészt ki tud rángatni a problémákból, hogyha megy és csinálja a dolgát. A téli szezonban is több helyen találkozom a közönséggel
– folytatta Máté a lapunknak. Az énekes azt is kifejtette, mi volt az okozója annak, hogy ennyire mélyen érezte magát a diadala után. „Rengetek pozitív energiát kaptam a közönségtől, és ezt akármennyire hihetetlen megérteni, akkor, ott, nagyon nehéz volt feldolgozni. Sokkhatásként ért. Visszazökkenni utána nagyon nehéz, egy légüres térben létezik az ember olyankor hetekig. De szerencsém volt, a családom és a kollégák is mellettem álltak mindenben” – folytatta Máté, a 2024-es Megasztár győztese.
Máté hisz abban, hogy minden rossz dolog építheti a személyét és pozitívan hathat az életére. „Minden, ami az embernek fáj, az később megerősíti. Én is jobban figyelek magamra, sok mindent elengedtem és próbálok higgadt maradni” – mondta Máté, aki hozzátette azt, hogy a Megasztár utáni időszak visszagondolva egy jó tapasztalat volt számára.
Igazából egy jó tapasztalat volt. Nem hiszem, hogy még egyszer ilyen helyzetbe fogok kerülni. Akkora erő volt abban a műsorban, hogy nem tudtam utána pótolni ezt az érzést. Nem gondolom, hogy lesz még ilyen élményem, ami ekkora sokkhatást tud okozni az életemben, de ha lenne, akkor már tudnám a helyén kezelni
– mondta határozottan Máté.
A beszélgetésünket Gudics Máté jövő évi terveivel folytattuk.
Két saját dalom is megjelenik majd egy-két hónapon belül. Az egyiket Los Angelesben, Amerikában vettük fel, és most hozzuk ki, a másik pedig egy olyan szerzemény, amit koncerteken már játszottunk és nagyon szerették. Izgatottan várom, hogy megmutathassam a szélesebb közönségnek is
– válaszolt Máté, aki a jövő évet több koncerttel fogja kezdeni.
Amellett, hogy a zenekarommal és szólóban is járni fogjuk az országot, meghívást kaptam a Papp László Sportarénába, a Hooligans 30 éves jubileumi koncertjére, illetve a Korállal is színpadra lépek majd ugyanott, Balázs Fecó dalokat fogok énekelni az emlékkoncert keretein belül
– mondta Máté, aki utána kifejtette, hogy nagyon örül és izgatottan várja, hogy indulhasson a szezon.
