Gudics Máté a mélypontjáról: „Minden, ami az embernek fáj, az később megerősíti”

Most, hogy nemrég véget ért a 2025-ös Megasztár, kicsit visszatekintünk az előző évi győztesre. Gudics Máté 2024-es győzelme után rövid ideig depresszióval küzdött. Ennek leküzdésével kapcsolatban kérdeztük, valamint beszélt lapunknak a jövő évi terviről. Ezek után érintettük a Megasztárban való győzelmének pozitív hatásait is, amelyek most nagy szerepet játszanak az életében.

Gudics Máté Los Angelesben járt, ahol egy új dal felvételén dolgozott (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gudics Máté pályafutása nem indult felhőtlenül

Gudics Máté a műsor után depresszióba esett, ami mindenki számára megmutathatja a hirtelen jött nagy siker sötét oldalát. „Igazából ez az állapot a műsor utáni három hónapot tette ki, de azóta helyreállt a rend” – mondta Gudics Máté Megasztár utáni időszakára emlékezve, bár úgy tűnik, hogy már teljesen maga mögött hagyta a mélypontot.

Nincsen semmi probléma szerencsére azóta ilyen szempontból. Rengeteget dolgozunk, nyáron tele volt a naptárunk koncertekkel, úgyhogy ez volt az, ami kihúzott engem a gödörből... A munka! Alapvetően ez az, ami egy zenészt ki tud rángatni a problémákból, hogyha megy és csinálja a dolgát. A téli szezonban is több helyen találkozom a közönséggel

– folytatta Máté a lapunknak. Az énekes azt is kifejtette, mi volt az okozója annak, hogy ennyire mélyen érezte magát a diadala után. „Rengetek pozitív energiát kaptam a közönségtől, és ezt akármennyire hihetetlen megérteni, akkor, ott, nagyon nehéz volt feldolgozni. Sokkhatásként ért. Visszazökkenni utána nagyon nehéz, egy légüres térben létezik az ember olyankor hetekig. De szerencsém volt, a családom és a kollégák is mellettem álltak mindenben” – folytatta Máté, a 2024-es Megasztár győztese.

Minden rossz dolog után jön valami jó! Ez Gudics Máté életében sem volt másként

Máté hisz abban, hogy minden rossz dolog építheti a személyét és pozitívan hathat az életére. „Minden, ami az embernek fáj, az később megerősíti. Én is jobban figyelek magamra, sok mindent elengedtem és próbálok higgadt maradni” – mondta Máté, aki hozzátette azt, hogy a Megasztár utáni időszak visszagondolva egy jó tapasztalat volt számára.

Igazából egy jó tapasztalat volt. Nem hiszem, hogy még egyszer ilyen helyzetbe fogok kerülni. Akkora erő volt abban a műsorban, hogy nem tudtam utána pótolni ezt az érzést. Nem gondolom, hogy lesz még ilyen élményem, ami ekkora sokkhatást tud okozni az életemben, de ha lenne, akkor már tudnám a helyén kezelni

– mondta határozottan Máté.