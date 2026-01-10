Itt kövesd élőben a szombati Fidesz-kongresszust!

Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 08:32 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 09:06
Január 10-én, szombaton a Fidesz-KDNP kongresszust tart Budapesten, amely a várakozások szerint a 2026-os választási felkészülés egyik legfontosabb állomása lesz. A Fidesz-kongresszus legfontosabb eseményeit és felszólalásait a Bors oldalán is követhetik olvasóink, ugyanakkor aki élőben szeretné nézni az eseményeket, annak a HírTV élő adását is ajánljuk, mely délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.

