Itt kövesd élőben a szombati Fidesz-kongresszust!

Január 10-én, szombaton a Fidesz-KDNP kongresszust tart Budapesten, amely a várakozások szerint a 2026-os választási felkészülés egyik legfontosabb állomása lesz. A Fidesz-kongresszus legfontosabb eseményeit és felszólalásait a Bors oldalán is követhetik olvasóink, ugyanakkor aki élőben szeretné nézni az eseményeket, annak a HírTV élő adását is ajánljuk, mely délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.