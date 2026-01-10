Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Nem akárki nyitotta meg a Fidesz-kongresszust! Erre a sztárvendégre sokan nem számítottak!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 13:13 / FRISSÍTÉS: 2026. január 10. 13:47
Fidesz-kongresszusfellépők
Különleges produkcióval kezdődött meg a január 10-én, Budapesten, a Hungexpón tartott Fidesz-kongresszus. A kormánypárt választási felkészülésének első, és alighanem legfontosabb állomásának nyitányaként Tóth Gabi lépett a színpadra, hogy énekhangjával köszöntse az egybegyűlteket.

Tóth Gabi energikus dala nyitotta meg a Fidesz-kongresszust
Az énekesnő a Rocky-filmekből jól ismert, már-már ikonikus Eye Of The Tiger dalt énekelte el. Produkciója elképesztő volt! Nincs mit szépíteni: nem véletlenül lett annak idején a második Megasztár legjobb énekesnője!

De a meglepetések itt még nem értek véget a sztárvendégek terén. Tóth Gabi után Dér Heni is színpadra lépett, aki a Himnuszt énekelte el.

Dér Heni a Himnuszt elénekelve nyitotta meg a kongresszust
Itt lehet élőben követni a Fidesz-kongresszust:

 

