Lesújtó hír jött: kórházba került Fenyő Miklós

Kórházba került Fenyő Miklós. Az énekes közösségi oldalán arra kérik a rajongókat, hogy drukkoljanak a Hungária frontemberének felépüléséért.

Fenyő Miklós kórházba került

Fotó: Csudai Sándor / Origo

– Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket – jelent meg Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán vasárnap kora este.

A legendás énekes márciusban lesz 79 éves. December elején volt már beteg, bár akkor csak egy "könnyedebb" náthával vívott.

A poszt közlése után percekkel már több száz rajongó kommentelt, mindannyian felépülést kívántak az énekesnek. "Mielőbbi jobbulást kívánok! Minden jampi szív együtt dobban a gyógyulás érdekében" - írta az egyikük.