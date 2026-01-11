Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Ágota névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lesújtó hír jött: kórházba került Fenyő Miklós

fenyő miklós
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 11. 19:23 / FRISSÍTÉS: 2026. január 11. 19:29
kórháztüdőgyulladás
Nagyon aggódnak a rajongók. Fenyő Miklós tüdőgyulladás miatt kórházi kezelés alatt áll.

Kórházba került Fenyő Miklós. Az énekes közösségi oldalán arra kérik a rajongókat, hogy drukkoljanak a Hungária frontemberének felépüléséért.

Fenyő Miklós kórházba került
Fenyő Miklós kórházba került
Fotó: Csudai Sándor / Origo

Fenyő Miklós kórházba került

– Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon! További információval kapcsolatban tájékoztatni fogunk Titeket – jelent meg Fenyő Miklós hivatalos Facebook-oldalán vasárnap kora este.

A legendás énekes márciusban lesz 79 éves. December elején volt már beteg, bár akkor csak egy "könnyedebb" náthával vívott. 

A poszt közlése után percekkel már több száz rajongó kommentelt, mindannyian felépülést kívántak az énekesnek. "Mielőbbi jobbulást kívánok! Minden jampi szív együtt dobban a gyógyulás érdekében" - írta az egyikük.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu