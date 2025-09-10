Fenyő Miklós: „A barátságot, a szerelmet nem adjuk olcsón”

Utoljára három éve beszélgetett a hot! magazin Fenyő Miklóssal, akkor azt mondta, hogy 85 kéziratoldal készült el a tervezett könyvéből, ami az idei Ünnepi Könyvhéten jelent meg.

Fenyő Miklós önéletrajzi könyve (Fotó: archív / hot! magazin)

A könyv bevezetőjét Fenyő Miklós lánya írta

Fenyő Miklós: Körülbelül a 680. kéziratoldalnál tartok, mert ennek a kötetnek folytatása is lesz.

hot!: Gréczy Zsoltnak is köszönetet mond, aki biztatta, hogy írjon önmagáról.

Fenyő Miklós: Igen, megpendítette a dolgot, én pedig elgondolkodtam – miért ne. Ilyen jellegű könyvet csak én tudok megírni, helyettem nem tudja senki más. Mindennek eljön az ideje. Most jött el.

hot!: Fenyő Miklós Mélyvíz, csak megúszóknak című könyvének bevezetőjét a lánya, Dió írta, ami egy vallomás is az édesapjához. Fenyő Miklós: Dió őszintén fogalmaz, sokat elárul az apjához fűződő viszonyáról.

hot!: Megúszta, ahogy az alcímmel utal rá?

Fenyő Miklós: Közkeletű kifejezés a megúszás. Igencsak kiterjedt, talányos a jelentése. Úgy is lehet érteni, hogy az életet magát kell megúszni. Megúszónak tartom magam; még ha mindent nem is, de a nagy egészet sikerült.

hot!: Mi szólt a kiadója mellett?

Fenyő Miklós: Sok kiadónál nem próbálkoztam, a Spirit értesült arról, hogy a Fenyő könyvet ír, jelentkeztek, hogy szeretnék kiadni ezt az írást. Amit a kiadónál azóta tapasztalok a könyv terjesztése, reklámozása terén, az megfelel annak, amiben megállapodtunk.

hot!: Tabuk nélkül írta a szöveget. Nem tartott attól, hogy lesznek, akik megsértődnek?

Fenyő Miklós: Nem. Én őszintén beszélek, úgy, ahogy a dolgokat átéltem. Magamról is, másokról is. Úgy gondolom, ha valaminek értelme van, akkor az ez. Az alkotásaim, a munkásságom ismert, ezekről tudják az emberek, hogy hozzám tartoznak. A dolgok hátterét, érzelmi vonatkozását, azt, hogy a dalokat, a darabokat mi inspirálta, én tudtam megírni. Alkossanak egy képet arról az emberről is, aki ezeket létrehozta – erre tettem a hangsúlyt.

Kevesen tudják, hogy Fenyő Miklós Amerikában és Angliában is élt

hot!: Sok olyanról ír, amiről eddig nem beszélt: a szüleiről, a házasságukról, az életükről. Az sem köztudott például, hogy 1956 után nem csupán Amerikában, hanem Angliában is éltek egy ideig.