"A férjemmel megvettük a sírhelyünket" - Így szervezte meg saját temetését Esztergályos Cecília

Az elmúlt húsz évben sok ismerősöm, kollégám halt meg. Idősek, fiatalok egyaránt, muszáj az elmúlásra is gondolni, az én koromban már bármi megtörténhet. A férjemmel megvettük a sírhelyünket is. A szüleimnek 1940-ben a Bazilikában volt az esküvőjük, ott is vannak eltemetve, ahogyan majd mi is, így a közelükben lehetek. A kolumbáriumban már rávésettem a fedőkőre a nevünket, a születési évünket, a halálunk éve majd rákerül. A búcsúztatómat is részben kitaláltam, két verset felmondtam, Tóth Árpád Láng és Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm verseit. Szerintem szép lesz a búcsúztatóm