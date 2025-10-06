"A férjemmel megvettük a sírhelyünket" - Így szervezte meg saját temetését Esztergályos Cecília

Esztergályos Cecília Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, táncművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A művésznő, bár már betöltötte a 82. életévet, továbbra is tele van élettel és energiával, jelenleg is több darabban játszik. Ennek ellenére a színésznő egyre gyakrabban gondol az elmúlásra, mi több, a férjével, Fonyódi Péterrel már a sírhelyüket is megvették.
Az elmúlt húsz évben sok ismerősöm, kollégám halt meg. Idősek, fiatalok egyaránt, muszáj az elmúlásra is gondolni, az én koromban már bármi megtörténhet. A férjemmel megvettük a sírhelyünket is. A szüleimnek 1940-ben a Bazilikában volt az esküvőjük, ott is vannak eltemetve, ahogyan majd mi is, így a közelükben lehetek. A kolumbáriumban már rávésettem a fedőkőre a nevünket, a születési évünket, a halálunk éve majd rákerül. A búcsúztatómat is részben kitaláltam, két verset felmondtam, Tóth Árpád Láng és Ady Endre Köszönöm, köszönöm, köszönöm verseit. Szerintem szép lesz a búcsúztatóm
- mondta el nemrégiben Esztergályos Cecília egy podcastben.
