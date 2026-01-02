Nincs több titok! Ember Márk mindenről kitálalt, a feleségéről van szó

Most először mutatott videót a titkos esküvőjéről Ember Márk és Havasi Virág. A sztárpár augusztus végén tartott esküvője a legnagyobb titokban, nagyon bensőségesen zajlott. Most viszont nem maradt több titok, szívig hatoló képsorokat osztottak meg életük legfontosabb napjáról. Íme Ember Márk esküvője videón!

Ember Márk esküvője nem titkos többé: mindent leleplező videó került ki az internetre (Fotó: Török Gergely)

Szakítás után esküvő

A Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm színésze és párja egy budpesti szerb templomban mondta ki az igent, mindössze ötven meghívott vendég előtt – köztük olyan sztárvendégekkel mint Brasch Bence, Szántó Balázs, Kirády Marcell és Viszkok Fruzsi. Bár korábban már láthattak a rajongók is néhány fotót a nagy napról, most az egész országgal megosztották az örömüket.

Ember Márk felesége oldalán találta meg a békességet és boldogságot. Négy évvel ezelőtt habarodtak egymásba Havasi Virág újságíró, podcasterrel. Bár voltak hullámvölgyek és szakítások, végül úgy döntöttek, nem tudnak egymás nélkül élni.

Félresikerült szenteste, nosztalgikus újév

A szenteste nem a terveik szerint sikerült a sztárpárnak. Ahogy a Ripost is megírta: Ember Márk felesége az Instagramon számolt be a rémálomba illő helyzetről. Először ugyanis az áram ment el a szállásuk gyanánt szolgáló vityillóban, ezt követte a víz és az internet, így például a karácsonyi menüjük is kimerült egy kandallóban megmelegített levessel. A színész és felesége végül pánik helyett az improvizációra szavazott, és így is sikerült romantikussá tenniük az áram nélküli ünnepet.

Végül is kihozták a helyzetből a legjobbat, sőt, még örültek is, hogy ilyen kalandosra, mégis meghittre sikerült az ünneplés. A csendes egymásra hangolódás pedig újévkor nosztalgikus hangulatba csapott át, ezért is lehet, hogy a népszerű színész úgy döntött, ország-világ elé tárja az eddig féltve őrzött pillanatokat.

Nem is szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk Ember Márk esküvőjének legjobb pillanatait: