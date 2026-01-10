Nagyot fog szólni! - üzente Orbán Viktor

"Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk" - e szavakkal tett közzé Facebook-oldalán egy "Nagyot fog szólni!" nevű albumot Orbán Viktor, melyben a szombati kongresszusról osztott meg kulisszafotókat.
Mint arról korábban már beszámoltunk, a Fidesz-KDNP kongresszust tart Budapesten január 10-én, amely a várakozások szerint a 2026-os választási felkészülés egyik legfontosabb állomása lesz. Az esemény előtt a miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg a Fidesz 2026-os szlogenjét: A biztos választás.
Mint fogalmazott, "egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság."
"Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk. És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.
És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja" - írta.
