Reménykedett a visszatérésben az elhunyt magyar DJ, Chriss Ronson – Szívszorító sorokkal búcsúznak tőle a sztárok

2023 májusában kapta a lesújtó diagnózist a magyar sztár DJ, hogy súlyos daganatos beteg. Chriss Ronson hősiesen küzdött, minden kezelésnek alávetette magát, de szervezete tegnap feladta a harcot a gyilkos kórral szemben. A lemezlovas mindössze 48 éves volt.

Chriss Ronson halála sokkolta a rajongókat, kollégákat, barátokat (Fotó: Mohai Gyula)

Chriss Ronson betegsége gyógyíthatatlan volt

Még fel sem ocsúdtunk Dudás Miki tragikus halála után, máris jött az újabb gyászhír: hosszú betegség után elhunyt a magyar DJ szakma egyik legnagyobb tehetsége. Chriss Ronson két évvel ezelőtt írt először betegségéről közösségi oldalán, de nem sajnáltatni akarta magát, hanem a követői figyelmét akarta felhívni példájával a szűrővizsgálatok fontosságára. Idén októberben – bár már nagyon leromlott az állapota – Chriss, azaz Horváth Krisztián még bizakodó sorokat írt rajongóinak.

Jelenleg egy olyan terápiát kapok, amit az orvosaim utolsó lehetőségként tartanak számon. Ez a kezelés leginkább időt ad, nem megoldást nyújt, de számomra mégis kapaszkodót jelent – egy esélyt arra nézve, hogy megteremthessem a saját csodámat. Pár napja az orvosom kimondott valamit, amit nehéz volt hallani és még nehezebb feldolgozni. Lehet, hogy igaza lesz, hiszen sok mindent látott már, de én akkor sem fogom feladni. Bízom abban, hogy ameddig egy szikrányi esélyem is van, még ebből a helyzetből is ki tudok jönni valahogy. Azonban most először érzem igazán, hogy minden energiámat a testemre és a lelkemre kell fordítanom a gyógyulás és a túlélés érdekében.

- írta Facebook-oldalán.

Búcsúzik tőle a sztárvilág

Nagy Adri Instagram-oldalán, közös fotójukkal és szívszorító sorokkal emlékezett meg Chriss Ronsonról.

Ma nehéz megszólalni. Chriss nemcsak meghatározó alakja volt a magyar elektronikus zenei életnek, hanem egy olyan ember is, akivel jó volt együtt dolgozni és időt tölteni.

2011-ben született egy közös dalunk, a Don’t Look Down, amit Londonban forgattunk – egy különleges időszak emléke számomra. Fáj elfogadni, hogy ilyen fiatalon ment el. Hiányozni fog a jelenléte, a zenéje, az az egyedi világ, amit maga körül teremtett. Nyugodj békében, Chriss. 🖤

DJ Kühl utolsó közös fellépésük videójával búcsúzik

„Elaludt a barátom! Sose foglak elfelejteni, mindig az a srác maradsz aki küzdött a lemezjátszókkal a kis panel szobámban, aztán Sasha-val és John Digweed-del lazán tolt egy "mesterhármast"… Egy csodàlatos ember, kiváló és tehetséges DJ volt.”