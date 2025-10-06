"Nem tudok már aktívan jelen lenni" - Megrázó bejelentést tett a magyar DJ

Nehéz, de egyben őszinte üzenetet fogalmazott meg a közösségi oldalán a magyar DJ, Horváth Krisztián, avagy Chriss Ronson. A lemezlovas a Facebook-oldalán osztotta meg a rajongóival, hogy az utóbbi időben minden egyes nap komoly egészségügyi kihívásokkal nézett szembe. Az elmúlt két és fél évben rengeteg kezelésen ment keresztül, és bár voltak jobb időszakok, amik erőt és reményt adtak neki a gyógyuláshoz, mostanra viszont az állapota jelentősen leromlott - szúrta ki a Ripost.

Megrázó vallomást tett a magyar DJ / Fotó: thebigland / Shutterstock

Rossz hírt osztott meg a rajongókkal a DJ

Jelenleg egy olyan terápiát kapok, amit az orvosaim utolsó lehetőségként tartanak számon. Ez a kezelés leginkább időt ad, nem megoldást nyújt, de számomra mégis kapaszkodót jelent – egy esélyt arra nézve, hogy megteremthessem a saját csodámat. Pár napja az orvosom kimondott valamit, amit nehéz volt hallani és még nehezebb feldolgozni. Lehet, hogy igaza lesz, hiszen sok mindent látott már, de én akkor sem fogom feladni. Bízom abban, hogy ameddig egy szikrányi esélyem is van, még ebből a helyzetből is ki tudok jönni valahogy. Azonban most először érzem igazán, hogy minden energiámat a testemre és a lelkemre kell fordítanom a gyógyulás és a túlélés érdekében. Ezért bármennyire is fáj most ezt leírni, háttérbe kell vonuljak. Nem tudok már aktívan jelen lenni a közösségi felületeken, és sajnos már nem tudok üzenetekre sem válaszolni egyenként. Ezért elnézést kérek mindenkitől

- tárt ki ezután a szomorú részletekre Chriss Ronson, akinek a következő hetekben még lesz néhány budapesti fellépése, amiket mindenképp megtart, ha az állapota megengedi.

Arra kérlek benneteket, gyertek el, ha tehetitek, legyetek ott, és éljük meg még ezeket az alkalmakat együtt. November végétől azonban már nem lesznek fellépéseim. Talán, ha az egészségem engedi, időnként még visszatérek egy-egy alkalomra, de jelenleg semmit nem ígérhetek. Szívből sajnálom, de minden más programot és utazást le kellett mondanom. Nem szeretnék jövőbeli tervekről beszélni, mert most minden nap önmagában is kihívás

- tette hozzá, majd megköszönte a rajongóknak a törődésüket, a szeretetüket és a támogatásukat.

Tiszteletbeli kérésem felétek: azon a néhány rendezvényen, ahol még találkozhatunk, kérlek benneteket, legyetek szívesek ne kérdezzetek az egészségemről. Ez az őszinte poszt azért született, hogy tudjátok, mi van velem, és ne kelljen erről beszélnünk, mert nem szeretném odavinni ezt az energiát. Talán ezzel tudtok most a legtöbbet segíteni nekem. Hagyjuk, hogy a bulik a zenéről, a pillanatról és a közös élményről szóljanak. Éljük meg ezeket az estéket még, mert ezek a pillanatok nekem számítanak. Ígérem, amíg csak tudok, minden erőmmel ott leszek veletek, és szívből fogok játszani nektek

- zárta a bejegyzését a DJ.