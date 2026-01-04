Köze lehetett a drognak ByeAlex szakításhoz? Megszólalt a pszichológus!

ByeAlex csupán pár órája jelentette be, hogy Jaminával külön utakon folytatják. A négy és fél éves kapcsolat végének bejelentése sokakat hirtelen ért, ám korábban már rebesgették, hogy az énekes körüli botrány rányomta a bélyegét a szerelmükre. Az igazi probléma ott kezdődött az ByeAlex életében, amikor nemrég rendőrök lepték el a lakását és kábítószert foglaltak le. A rapper közösségi oldalán kiemelte, hogy nagyon kis adagról van szó, ám ez nem nyugtatta meg teljesen a rajongókat.

ByeAlex szakítása nem csupán a botránya miatt történt? (Fotó: Mediaworks)

Nem egyértelmű ByeAlex helyzete a pszichológus szerint

Nem tudható egyértelműen, hogy a drogbotrány miatt történt a szakítás. Természetesen lehetett benne nagy szerepe, de általában ilyenkor az elnyomott kapcsolati problémák is feljönnek, amikor elveszik kicsit az intimitás

– árulta el lapunknak dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus. A szakember kiemelte, hogy egy ilyen ügy inkább az utolsó csepp lehet a pohárban, és felszínre hozhatja a korábbi feszültségeket.

Egy drogbotránynál vagy szinte bármilyen hasonló ügynél a rajongók szinte bekerülnek a pár intim szférájába és ez is okozhat feszültségeket. A témáról sokan sok fórumon beszéltek, ami folyamatosan rombolja a bizalmat egy kapcsolatban

– mondta dr. Makai Gábor.

ByeAlex drogbotránya már csak az utolsó csepp volt a pohárban (Fotó: Karnok Csaba)

ByeAlex botránya megingatta a kapcsolatát

Nincs olyan kapcsolat, amit egy drogbotrány ne ingatna meg. Viszont egy ilyen életmódot képviselő énekesnél nem meglepő a szerhasználat és emiatt sokan túl stresszesek lesznek vagy alvászavar alakul ki. És nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor nagyon nagy nyomás van egy közszereplőn, ami még jobban megviseli a kapcsolatot

– emelte ki a pszichológus. ByeAlex elég nyíltan kommunikált a rendőrségi ügy után a közösségi oldalakon, ám könnyen megeshet, hogy vannak olyan információk, amik korábbi párjához sem jutottak el.

A bizalom ilyenkor egy nagy kérdés, mivel egy ilyen ügy kapcsán sokszor nem szeretnek mindent megosztani még a szerelmükkel sem az emberek. Vajon mennyit tudott erről? Mikor tudta meg? Ezek mind olyan kérdések, amik kulcsfontosságúak lehetnek egy szakításban. Persze azt sem zárom ki, hogy már szakítottak korábban, csak nem hozták nyilvánosságra

– számolt be tapasztalatairól dr. Makai Gábor.