Bohár Dániel szakmai csúcspontjáról vallott Hajdú Péternek: „Nagy megtiszteltetés volt”

Hajdú Péter Frizbi című műsorának legfrissebb vendége egy rendkívül népszerű és ismert internetes személyiség, aki egyben a Megafon újságírója is. Bohár Dániel részletesen beszámolt a washingtoni útról is, ahova a miniszterelnökkel közös repülőn utazott ki. Elmondása szerint ez egy óriási megtiszteltetés volt neki, mivel nem mindenki mondhatja el magáról, hogy Donald Trumptól tudott kérdezni egy sajtóeseményen.

Bohár Dániel szülei keresztény nevelést adtak gyermeküknek, aki ezek az értékrendek szerint éli magánéletét is (Fotó: Mediaworks)

Bohár Dániel komoly szakmai sikert ért el

A Fehér Házban én voltam az egyetlen újságíró a teremben, aki két kérdést is feltehetett az amerikai elnöknek. Amikor két méterre ül tőled Donald Trump, akkor egy teljesen más állapotban van az ember és sokkal jobban koncentráltam is. Egyáltalán nem volt biztos, hogy kérdezhetek, csak bekiabáltunk sokan, és ha éppen meghallotta, akkor feltehettem a kérdésem és ez kétszer is sikerült

– mesélte az amerikai útról az újságíró. A jobboldali influenszer nem csupán az amerikai elnökkel tudott beszélgetni, hanem a hazai baloldal jelöltjeivel is készített interjúkat, akik viszont nem voltak nagyon bőbeszédűek.

Ezeknek az embereknek tanítva van, hogy szinte semmit nem mondhatnak, így még a legprofibb riporternek is nehéz lenne kérdezni tőlük. Ezek után viszont az történt, hogy Magyar Péter rajongói olyan történetet kerekítettek abból, hogy interjút szerettem volna készíteni velük, hogy én zaklatni mertem ártatlan embereket

– árulta el Bohár Dániel Hajdú Péter műsorában.

Bohár Dániel és Hajdú Péter is rengeteg utálatos hozzászólást kap közösségi oldalaikon (Fotó: Markovics Gábor)

Bohár Dániel munkásságában az igazság a legfontosabb

Objektív újságírónak tartom magam, mivel ragaszkodom az igazsághoz. Olyan világban élünk, amikor rengeteg álhír és hazugság terjed, leginkább a közösségi oldalakon. Ha egy ilyen hír lát napvilágot, ami teljes mértékben elrugaszkodik a valóságtól, akkor azokat nekem kötelességem megcáfolni és foglalkozni vele

– mondta az újságíró. Ennek ellenére többen is kritizálják Bohár Dani munkáját, de Hajdú Péter videói alatt is megjelentek a rosszindulatú kommentek, illetve a botrányhős politikusok is.

Az ilyen embereknek, akik trágár módon beszélnek, azért mert akadályozod a rendszerváltást, ahogy ők fogalmaznak, ezek az emberek a saját életükben is mindenre azt mondják, hogy ez Orbán Viktor hibája. Mindig magamban nevetek azon, hogy akik most a legnagyobb Magyar Péter fanatikusok, azok lesznek, ha nem úgy sül el a dolog, ahogy azt gondolják, a legnagyobb kritikusai is

– reagált a baloldal támogatóira Bohár Dániel.