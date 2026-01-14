Bochkor Gábor meglepő bejelentést tett: "Én már tényleg úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt..."

Bochkor Gábor korábban erős dohányos volt, ám végül úgy döntött, végleg leszokik, tavaly novemberben pedig az elektromos cigarettáról is lemondott. Ennek meg is lett a következménye, amely azonban a rádiós-műsorvezető nem éppen pozitívumként élt meg: elmondása szerint ugyanis ezután igencsak megnőtt az étvágya, ez pedig már a mérlegen is meglátszik.

Meglepő kijelentést tett Bochkor Gábor / Fotó: Ádám János

Most, hogy nem dohányzom, elektromost sem, valamilyen pótcselekvés kell. És az a baj, hogy eszem. És én úgy érzem, hogy ráhíztam erre az időszakra. A karácsony, a szilveszter egy szörnyű korszak volt. Én már tényleg úgy éreztem, hogy nem kapok levegőt, amikor lehajolok cipőt kötni

- mondta el Bochkor Gábor a #Bochkor hétvégi adásában, kiemelve, ahogy akkor megnézte magát a tükörben, a francia színész, Gerald Depardieau jutott az eszébe.

Na nem a korai, hanem a késői

- tette hozzá a rádiós-műsorvezető.

Emiatt döntött a leszokás mellett Bochkor Gábor

A leszokása okait egyébként korábban a Retró Rádió reggeli adásában részletezte Bochkor Gábor: mint mondta, ennek főként kényelmi okai voltak, mivel manapság sehol sem lehet rágyújtani.

Nem tudok rágyújtani egy kocsmában, egy étteremben, hanem ki kell menni a hidegbe. Addig kiszállok a beszélgetésből. Szóval kényelmetlenné vált

- tette hozzá Bochkor.