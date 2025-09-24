Miss Balatonból a TV2 szerencselánya: Balogh Eleni története, amit kevesen ismernek!

Balogh Eleni nevét ma már mindenki ismeri a magyar tévénézők körében. A mindig mosolygó modell 2019-ben hódította el a Miss Balaton szépségverseny koronáját, azóta pedig folyamatosan építi karrierjét. Idén országunk szerencselánya lett: a TV2 Szerencsekerék című műsorában Kasza Tibi segítőjeként látható. Bár sokan azt gondolják, a mosoly csak álarc, Eleni szerint mögötte mindig ott van a kitartás és az erős személyiség.

A TV2 Szerencselánya, Balogh Eleni korábban szintén győztes volt, 2019-ben például a Miss Balatont nyerte meg (Fotó: Rácz Tomi / Miss Balaton)

Balogh Eleni gyerekkora és nehézségek

Eleni elárulta, hogy mindig azt gondolják róla, hogy felhőtlen élete van, de gyerekkora csöppet sem volt mondható felhőtlennek.

Nagyon hamar fel kellett nőnöm, ugyanis a szüleim fiatalon elváltak. Voltak nehézségeink emiatt, és bár nem volt teljesen gondtalan a gyerekkorom, ezek a tapasztalatok formálták azt, aki ma vagyok

– mesélte a modell a KVTV podcast műsorában.

Már gyerekkora óta modellkedett, és az iskola és a munkák összeegyeztetése nem volt könnyű.

Nehéz volt beilleszkedni a közösségbe is, a lányok gyakran kirekesztettek, ezért több fiú barátom van, és úgy tekintek magamra, mint egy fiúsabb lányra

– árulta el Eleni.

Balogh Eleni édesanyja szintén gyönyörű modell volt (Fotó: László Szabolcs)

Anyai inspiráció és a modellkedés kezdete

Balogh Eleni modellkedés iránti szenvedélyét anyukájától örökölte, aki szintén modellként dolgozott.

– Anyukám, amikor megismerkedett az apukámmal, aki labdarúgó volt, külföldön éltek, és ekkor próbált lehetőséget keresni a modellkedésben. Már egészen kis koromban magassarkúban rohangáltam, így számomra természetes volt, hogy én is a modellkedést választom – mesélte Eleni.

2019-ben Balogh Eleni megnyerte a Miss Balaton szépségversenyt, és azóta folyamatosan építi karrierjét a kifutón és a televízióban egyaránt.

Balogh Eleni párja mellett van még egy fontos családtag: Loca (Fotó: hot! magazin archív)

Személyes élet és párkapcsolat

A sors furcsa fintora, hogy Balogh Eleni párja szintén labdarúgó, aki nemrég megkérte a kezét. Eleni elmondta, hogy a lánykérés rendkívül kedves volt, bár még nem tűztek ki dátumot, mindketten komolyan gondolják az eljegyzést. Egy korábbi cikkükben már írtunk arról, hogy már 10 éve ismerik egymást, amelyből 5 év és 8 hónapja alkotnak egy párt. Eleni azt is elárulta, hogy amikor tinik voltak, akkor pár hónapig egy párt alkottak, majd pár évvel később valahogy úgy alakult az életük, hogy ismét egymásra találtak és azóta elválaszthatatlanok.