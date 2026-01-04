Valóra váltotta gyerekkori álmát Balogh Eleni: „Óriási élmény volt”

Balogh Eleni már korábban is szerepelt a TV2 Szerencsekerék című műsorban, ahol Kasza Tibi mellett ő is állandó tagja volt az adásoknak. A modell korábban elmondta, hogy nagyon élvezi a közös munkát és a műsor forgatását is, ám most egy szilveszteri különkiadást láthattak a nézők, ahol több nagyszerű duett is elhangzott. Többek között Eleni és Kasza Tibi is előadtak egy dalt, amivel a korábbi szépségkirályn nagy álma vált valóra.

Balogh Eleni és Kasza Tibi egy híres külföldi slágerrel köszöntötte az újévet (Fotó: archív/hot! magazin)

Balogh Eleni Kasza Tibi duettpartnere lett

Gyerekként nagyon szerettem volna énekesnő lenni, de sajnos nincs jó hangom, szóval ezt gyorsan elengedtem. Viszont akkor is egy gyerekkori álmom volt, hogy Kasza Tibi mellett én is mikrofont ragadhassak és kipróbálhassam az éneklést

– mesélte lapunknak a modell. Eleni nem csupán a saját produkciója alatt érezte magát jól, hanem a többiekén is, akik szintén remek hangulatot teremtettek produkcióikkal.

Nagy élmény volt átélni ezt a különkiadást, mivel szerintem mindenki jól érezte magát a stúdióban. Tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehetek ebben a műsorban

– árulta el Balogh Eleni.

Tavaly júniusban jelentette be a TV2, hogy Sydeny van den Bosch helyett Balogh Eleni lesz majd a Szerencselány.

Balogh Eleni vőlegényével és családjával ünnepelte az új esztendőt (Fotó: László Szabolcs)

Balogh Eleni így készül az új évre

A szilveszter különleges volt most, mivel a családunkkal ünnepelhettünk. Nem volt semmi nagy felhajtás, megnéztük a Szerencsekereket együtt, de ez így emlékezetesebb volt, mint az eddigiek

– számolt be az ünneplésről a modell. Eleni korábban beszámolt lapunknak a babonákról, amikkel jegyese agyára is tud menni, de most azt is elárulta, hogy miért is várta annyira 2026-ot.

Nem nagyon szoktam előre tervezni, mivel úgy gondolom, hogy a legjobb dolgok hirtelen történnek. Viszont nagy reményeim vannak az idei évvel kapcsolatban és alig várom, hogy elkezdődjön a munka. Szeretem ezt a időszakot, mivel ilyenkor reményekkel teli mindenki

– mondta lapunknak Balogh Eleni, aki párjával ismét nagy utazásra készül.