Szívszorító vallomást tett párkapcsolatáról Aurelio: „Velem nagyon nehéz együtt élni!”

Tavaly február óta él együtt a korábbi VV győztes párjával és közös kislányukkal bajai otthonukban. Aurelio és Niki szerelme kiállta az idő próbáját, boldogan nevelik együtt Sofit. A sztárapuka mellett pedig nem könnyű az élet, saját bevallása szerint ugyanis nagyon nehéz természete van.

Aurelio, vagyis Caversaccio Aurelio Onorato a bajai családi házban együtt él párjával és közös gyermekükkel (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Aurelio párja, Niki kitartott mellette

Mint ismert, Aurelio 2022. február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi kábítószerügy miatt. Aurelio a rácsok mögött tudta meg, hogy édesapa lett, első útja a kislányához vezetett, akivel ott volt természetesen édesanyja is. A sztárapuka és korábbi párja között újra fellángoltak az érzelmek, ezért úgy döntöttek, összeköltöznek, együtt nevelik közös kislányukat.

„Engem nagyon sok mindenre megtanított a börtön, például arra, hogy becsüljem meg, amim van” – mondta a Borsnak a Nagy Duett műsort is megjárt Aurelio.

Nekem Niki nagyon régóta barátom, van is róla egy tetoválásom, abból szerelem lett, de akkor nem tartottam ki mellette. Amikor megtudtam, hogy gyermekem született tőle, az mindent megváltoztatott. Amikor kijöttem a börtönből, én már akkor tudtam, hogy meg kellene próbálnunk újra együtt, már csak a kislányunk miatt is. Szerencsére nem mondott nemet, rögtön oda is költöztek hozzánk, a családi házba, a többi meg már történelem, szerelmesek vagyunk, közösen tervezzük az életünket, feleségül fogom venni!

Aurelioval olasz származása miatt nem könnyű együtt élni

Amikor arról kérdeztük a Farm VIP sztárját, aki a nyáron a szerelmesek szigetére vitte párját, hogyan telnek a mindennapjaik, nevetve rávágta: olaszosan.

„Biztos azért van, mert olasz vér is csörgedezik az ereimben, de én nagyon hangos vagyok. Persze Nikit sem kell félteni, szoktak hangos vitáink lenni. Bevallom férfiasan, ez miattam van, velem ugyanis nagyon nehéz együtt élni. S ha én felemelem a hangomat, azt nem csak a család hallja, hanem az egész utca. Még szerencse, hogy hatalmas a ház, így ha úgy van, el tudjuk kerülni egymást. Persze próbálok ezen változtatni, de nem megy. Niki iszonyatosan jófej, mert eltűri ezt, pedig tényleg nincs könnyű dolga, mondjuk tudta, mire vállalkozott, ismert. Vannak mániáim is, például a tisztaságmániám, amivel az őrületbe kergetem nem csak őt, az egész családot!”