Elképesztő fotók! A szerelmesek szigetén nyaral Aurelio és párja

Nagyon hálás vagyok neki mindenért, ezért választottam Santorinit, a szerelmesek szigetét. Az első nap, amikor megérkeztünk a csodaszép szállásra, konkrétan remegett kezem-lábam, mert nem hittem el, hogy túl vagyok ezen az egészen. Hogy tényleg szabad vagyok! Nagyon szép helyeken járunk, nagyon finomakat eszünk, varázslatos ez a hely, tiszta romantika, az idő is csodálatos! Nincs más dolgunk, csak jól érezni magunkat! Próbálom Nikit kárpótolni, mindent megadni neki, még azt is megengedem, hogy bokszzsáknak használjon, ha edzeni van kedve. Voltunk egy olyan étteremben, ami nagyon felkapott, sokan csak azért elutaznak ide, hogy ott egyenek és fényképeket csináljanak. Két hétre előre be kell jelentkezni, hát mi nem jelentkeztünk be, de a szerencse mellettem állt és végül bejutottunk, isteni volt.”