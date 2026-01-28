Princess Szabina kimondta: nem hiszi, hogy valaha megbocsát Stohl Andrásnak

A Bors is bemutatta a Nagy Ő idei évadának egyik legkülönlegesebb versenyzőjét, aki Princess Szabina néven már ismeretségre tett szert a közösségi oldalakon. Dancsi Szabina pink ruhában, igazi hercegnőként érkezett meg A Nagy Ő villájába, hogy meghódítsa Stohl András szívét. Az 58 éves színész nagyon meglepődött, amikor meglátta a 35 éves Szabinát, aki rögtön „Buci hercegnek” nevezte őt.

Princess Szabina távozott a Nagy Ő-ből

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Princess Szabina Nagy Ő kalandja rövid lett

A magas hangjáról ismert Princess Szabina hamar kiverte a biztosítékot a többi versenyző között, egyikük meg is jegyezte, hogy nem tudja, melyik pszichiátriáról szalajtották, de talán vissza kellene mennie még egy-két kezelésre.

Stohl András sem találta meg vele a közös hangot, amit kedden este közölt is a hölgykoszorúval. Mint ahogy fogalmazott, úgy gondolja, fairnek kell lennie és elmondani egyenesen, ha valakivel nincs meg a szikra. Ezért még két hölgyet hazaküldött. Az egyik Mónika volt, a másik pedig Princess Szabina. Szabina nem is akarta elhinni.

"Egy igazi herceg nem tenné ezt meg velem. Nem tudom, hogy valaha meg tudok-e neki bocsátani" - fogalmazott az összetört hercegnő.

"Nem azért kell hazamenned, mert veled van a baj, hanem azért, mert én nem vagyok herceg. Én egy 58 éves színész-műsorvezető vagyok, akinek van 5 gyereke" - tisztázta Stohl Buci.

"Nem hiszem el, hogy hazaküldtök!" - hisztizett Szabina.