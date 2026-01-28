„Számomra halott, soha nem kaphat vissza...” – Üldözik a pasik a Nagy Ő hercegnőjét: Princess Szabina üzent a gyereke apjának

Dancsi Szabina, vagy ahogy sokan ismerik, Princess Szabina végre kimondta azt, amit eddig csak sejteni lehetett: a múltat lezárta, visszaút nincs, és a kisfia apjának többé semmilyen esélye sincs nála. A Nagy Ő egyik legizgalmasabb karaktere nemcsak a kamerák előtt erős, hanem a magánéletében is határozott döntéseket hoz. Egy megcsalással végződő kapcsolat, megalázó helyzetek és hosszú évek hallgatása után most először beszélt nyíltan arról, miért húzott véglegesen határt, és miért tekinti lezártnak azt, ami egyszer már összetört.

Princess Szabina Nagy Ő-s kiesése után sem csalódott, keresi tovább az igaz szerelmet (Fotó: Török Gergely)

Nem Stohl András Princess Szabina számára a Nagy Ő

Dancsi Szabina elmondása szerint a kisfia édesapjával nem tartják a kapcsolatot, miután a férfi megcsalta őt, ráadásul akkor, amikor a gyermekük még egészen kicsi volt:

Amikor kiderült, hogy megcsalt, azonnal lezártam mindent. Kidobtam – vagy ahogy én mondom, kivitettem a szemetet

– fogalmazott kíméletlen őszinteséggel. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a férfi egy idősebb nővel lépett félre, amit Szabina különösen megalázónak élt meg: „Ez számomra nagyon fájó és megalázó volt, de egyben megerősített abban, hogy jól döntöttem.” A történet itt azonban nem ért véget, ugyanis az exe később, Szabina ismertségének növekedésével újra megpróbált visszatérni az életébe:

„Most akart visszajönni, amikor látta, hogy híres lettem, de sajnálom, ez a vonat már elment. Amit egyszer én kirakok, az számomra halott. Soha nem kaphat vissza” – jelentette ki határozottan.

Princess Szabina padelezéssel tölti a mindennapjait, távol áll tőle a semmittevés (Fotó: Török Gergely)

A kisfia a mindene

Szabina életének középpontjában ma a kisfia áll, akivel rendkívül szoros a kapcsolata: „Nagyon jó a kapcsolatom a kisfiammal, sokat kártyázunk, társasozunk, sétálunk, biciklizünk, padelezünk, ami a kedvenc sportom. Ő élvezi, hogy most csak én vagyok neki” – mesélte. Úgy érzi, a fia talán még féltékeny is lenne, ha párja lenne, de biztos benne, hogy a gyermeke azt szeretné, hogy boldog legyen, és támogatná, ha egyszer megtalálná az igazit.

Hiába sok az utálója, a támogató hangokra koncentrál

A környezete is mellette áll, amit különösen nagyra értékel: „Nagyon pozitív személyiség vagyok, és amilyen az anyuka, olyan a gyereke is. Mivel nincs testvére, fontosnak tartom, hogy sokat legyen más gyerekekkel.” Meglepte, hogy mennyi támogatást kap: régi gyerekkori ismerősök, szomszédok, sőt még a kisfia volt óvónője is üzent neki:

Ez emberfüggő: ha valakin nem uralkodik el a féltékenység, az egyszerűen imád engem

– állapította meg.