"Annyira nehéz" - kifakadt Mészáros Norina a kislánya miatt

Mészáros Norina már eddig is néha harcban szállt kislányával, azonban úgy tűnik az óvodába való visszatérés sem megy zökkenőmentesen. Bár még csak 2. napját tölti a kis Rebeka az oviban édesanyjának már miden reménye elszállt.

Kiakad kislányára Mészáros Norina. Fotó: Instagram/ Mészáros Norina

Annyira nehéz ez az újra beszoktatás az oviba. Elindulás 1,5 óra, gyalog odaérés az 5 perces úton 40 perc és a sírás a kapuban, pedig hab a tortán... Tegnap annyira jól érezte magát, teljesen fel volt töltődve... Miért ilyen nehéz ez?!

- fakadt ki Instagram-oldalán Young G Béci felesége.

Az estéket hagyjuk is, nem akarok fürdeni/zuhizni, nem akarok aludni, mesét akarok...

- tette hozzá.

Norina számára már nem ez az első alkalom, hogy csatába szállt kislányával makacssága miatt. Legutóbb haragja elől szinte mindenki menekült.