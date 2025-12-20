„Napokra kikapcsoltam a telefonomat” – Mi történt vele? Vavra Bence elvonult a világ elől a Sztárban Sztár után

A színpadon maximális fókusz, otthon pedig türelem és háttértámogatás – Vavra Bence mögött embert próbáló hónapok állnak. A Sztában Sztár kedvence most nem szerepet váltott, hanem ritmust: lassabbat, csendesebbet.

Vavra Bence szigorúan meghúzta a határait a műsor után (Fotó: Mediaworks Archív)

Vavra Bence: „Most kellett ez a kiszakadás”

Vavra Bence a Sztárban Sztár All Stars 2025 egyik legnépszerűbb énekese volt, hiszen egészen a dobogó második fokáig jutott, és elhozta az év legjobb férfi énekesének járó díjat. A siker ára azonban nem volt alacsony: feszített tempó, folyamatos koncentráció és rengeteg lemondás kísérte az utat. Nem csoda, hogy a műsor után a Bors újságírója arra volt kíváncsi, hogyan telt az elmúlt három hét, amióta utoljára lekapcsolták a fényeket a stúdióban.

Végre volt lehetőségem nyugiban a családdal lenni. Gödöllőre utaztunk a szerelmemmel akinek ráadásul születésnapja volt, muszáj volt kikapcsolni. És szó szerint

– mesélte nevetve az énekes. Mint mondja, félredobta a mobilját, csak ritkán nézett rá.

Napokra kikapcsoltam a telefonomat és csak időszakosan kapcsoltam vissza, hogy lássam kik kerestek, a fontos ügyekkel azért haladjak előre. Az inger annyira sok volt, hogy az egyensúly miatt most kellett ez a kiszakadás.

Az énekes a Sztárban Sztár döntőig menetelt, ahol a dobogó második fokára állhatott fel (Fotó: Kovács Dávid)

Sok poztív hozadéka volt a műsornak

Vavra Bence párja és a család maximálisan támogatta őt a verseny alatt, még akkor is, amikor a próbák miatt alig volt otthon. „Rengeteget jártam be a stúdióba, ott tudtam csak koreográfiát gyakorolni, otthon nem volt elég hely” – árulta el. Vavra Bence gyereke is várta már az édesapa jelenlétét: „Hiányoztam otthonról, de most az ünnepek elérkeztével hatványozottan felértékelődik az együtt töltött idő. Az is jó, hogy nem kell hajnalban kelni” – nevetett az énekes, miközben az apróbb, de valóban nem elhanyagolható tényeket kezdte sorolni.

Bár a teljes pihenés még váratott magára, hiszen főállású munkája mellett a saját fellépések és a Fool Moon zenekar koncertjei is napirenden vannak, december 20-án van az utolsó fellépés – miközben Bence már a jövőt tervezi.

A Sztárban Sztár egy hosszú show volt, érezni a szakmai hatását is. Keresnek engem és a zenekart is. Jövőre valószínűleg már csak élő zenekarral fogok járni. Sok szép célt tűztünk ki magunk elé, már most dolgozunk rajta, de idő kell ahhoz, hogy ez összeálljon.

Vavra Bence Sztárban Sztár szereplése nemcsak karrierben, hanem emberileg is sokat adott neki. A szeretet pedig azóta sem fogy: „Az utcán, boltokban megállítanak, rengeteg pozitív visszajelzést kapok. Ez nagyon jól esik” – zárja gondolatait az énekes, aki egy igazán tartalmas évet tudhat maga mögött.