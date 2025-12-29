Turi Xénia tiszta vizet öntött a pohárba: Elárulta, van-e kapcsolata

Ritkán telik el úgy időszak Turi Xénia körül, hogy ne kerüljön a figyelem középpontjába. A Love Island egykori szereplője az elmúlt években nemcsak influenszerként és DJ-ként építette tovább a karrierjét, hanem édesanyaként is helyt kell állnia, amelyet követői előtt is őszintén felvállal, annak minden nehézségével. Ezúttal a szerelmi életéről vallott kendőzetlenül, amivel valószínűleg mindenkit sikerült meglepnie.

Turi Xénia Instagramon tálalt ki a szerelmi életéről (Fotó: Instagram)

Turi Xénia párja kámforrá vált?

Turi Xénia nemrégiben még látványos rózsacsokrokat kapott titkos hódolójától, amelyeket örömmel mutatott meg a követőinek, és nyíltan beszélt arról is, hogy valóban alakulóban van valami. Ehhez képest most egy friss Instagram kérdezz-felelek során őszintén kimondta, amire senki sem számított.

Jelenleg nincsen párom. Most csak magunkra, magamra koncentrálok, úgy döntöttem

– árulta el az édesanya.

A kislánya az első

A fókusz jelenleg egyértelműen Turi Xénia kislányán, Zoén van, akiről az ünnepek kapcsán is szívesen mesélt. A karácsony különösen szép emlékeket hozott számukra: a kislány szinte mindennek örült, többek között pénztárgépet és kávéfőzőt is kapott, amelyekkel órákig képes eljátszani. A legnagyobb kedvencek azonban végül egészen egyszerű dolgok lettek, mint a „toligálós kukac” és a kanapé, amelyek újra és újra mosolyt csaltak Zoé arcára, és Xéniát is meghatották.

Különleges volt az idei karácsonyuk

Az egyedülálló anyaság ugyanakkor komoly kihívásokat is jelent, ezért különösen fontos szerepe van a családi háttérnek. Karácsony előtt nagy öröm érte Xéniát, mivel hosszú idő után végre meglátogatta őt az édesanyja, aki külföldön él. A nagymama most először találkozott élőben Zoéval, és a meghitt együtt töltött napok mély nyomot hagytak mindannyiukban. A találkozás érzelmi jelentőségét csak fokozta, hogy a családban korábban voltak eltávolodások és nehézségek, amelyek most úgy tűnik, rendeződni látszanak. Xénia számára különösen fontos volt látni, hogy a kislánya mennyire könnyen megnyílt a nagymamája felé, és milyen természetesen alakult ki közöttük a kötődés.