A Tinderen keresheti a szerelmet a várandósan elhagyott Turi Xénia

Jöhet bármilyen csalódás, párkapcsolati dráma vagy viszontagság, Turi Xénia nyitott az új szerelemre! Vagy csalók áldozata lett?

Turi Xénia a Tinderen keres társat? (Fotó: Instagram)

Nos, ezt nem tudhatjuk biztosan, a Bors egyik szingli és sasszemű olvasója viszont nem máshol botlott bele a Love Island egykori sztárjának fotóiba, mint a Tinder nevű népszerű társkeresőn. Hoppá! No, de miért is érezheti Love Island Nia időszerűnek a párkeresést? Már csak azért is, mert az eddigi információk alapján a születésétől egyedül neveli a kislányát, Zoét. Ahogy arról a Bors már beszámolt, már a várandóssága alatt durva pletykák kaptak róla szárnyra. Nevezetesen arról suttogtak, hogy nincs együtt a kislány apjával, amit egy bejegyzése is megerősített.

„Magányos és ijesztő egyedül gondoskodni egy csecsemőről, de mindig úgy érzem, mikor egy nehezebb napot zárunk, hogy egymást gyógyítjuk! Míg várandós voltam, nagy kanállal ettem a stresszt, amit biztosan ő is érzett, azóta próbálom őt kárpótolni és távol tartani minden rossztól. És a rossz emberektől... Egy biztos, eddig azt hittem, voltam már szerelmes, de mióta Ő van, tudom, hogy még sosem voltam. Mert most vagyok igazán” – írta a korábbi valóságshow-szereplő a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, még tavaly októberben.

Turi Xénia kislánya, Zoé azóta szépen cseperedik, a gyermekét egyedül nevelő reality-sztár pedig azóta egy új lakásban kezdett új életet, és a hajszínét is megváltoztatta. Utóbbi a nőknél igen gyakran jelenti azt, hogy lelkileg is készek a megújulásra.

Turi Xénia a Tinderen keresi új szerelmét?

No, de vissza a már említett társkeresőhöz! A Bors olvasója gyanútlanul nézegette a szingli hölgyeket, amikor feltűnt neki Turi Xénia profilja.

Turi Xénia tényleg regisztrált a Tinderre? (Fotó: Bors olvasó)

Bár azt nem árulta el, hogy jobbra húzta-e a szingli sztáranyukát, azért megakadt rajta a szeme.

„Néztem annak idején azt a valóságshow-t, amiben Turi Xénia szerepelt, bár hozzáteszem, azóta teljesen megváltozott a külseje. Nagyjából figyelemmel követem a magánéletét, azt is olvastam, hogy egyedül neveli a kislányát. Mindenesetre meglepett, hogy a Tinderen keres társat. Már ha ez tényleg ő az, és nem ellopták a képeit” – morfondírozott olvasónk, aki azt is látta, hogy Xénia az adatlapja alapján egyelőre nem tudja, pontosan milyen kapcsolatot szeretne férfiakkal.