Bányai Noémi és Trap Kapitány közös életükről mesélt: "Most nem áll velem szóba..."

Trap Kapitány és Bányai Noémi nem sokáig gondolkodtak az együttélésen. Még nincs egy éve, hogy egymásba szerettek, máris összeköltöztek, s minden jel arra mutat, hogy jól döntöttek. Olyannyira, hogy komoly terveik vannak, és Budapesten képzelik el a jövőjüket.
Hogy mikor érdemes összebútoroznunk szívünk választottjával, arra nincs aranyszabály. Egy biztos, akkor tegyük, mikor már elég biztosak vagyunk egymásban, s a kapcsolatunkban. Molnár Tibor és Bányai Noémi kapcsolata úgy tűnik, biztosan halad előre, hiszen már össze is költöztek. Ezt a fordulópontot is könnyedén vették a szerelmesek, de kisebb bakiktól sem mentes az együttélésük.
Noémi olyan, mint egy szuperhős, túl erős. Most nem áll velem szóba, mert leszakított valamit a wc-n, és most kellett megszerelnem. De már tépte le a bejárati ajtó kilincsét is
– kezdte lapunknak Tibi, akitől szerelme vette át a szót.
Olyan vagyok, mint az elefánt a porcelánboltban, Tibi ezt szokta mondani, de én az elmúlt 25 év alatt nem tettem tönkre egy wc-t sem!
– reflektált minderre Trap Kapitány párja.
Valami misztikus okból kifolyólag Tibi körül szoktak tönkremenni a dolgok, de a rejtély most megoldódni látszik.
Most innentől kezdve nem kell egy láthatatlan entitást keresni hozzám, itt van egy materizálódott nő, aki ezt elvégzi helyettem
– tette hozzá a zenész.
Molnár Tibi párja, Bányai Noémi saját vállalkozását virágoztatja fel, ugyanis egészen művészi szinten épít műkörmöket. Tudását az otthoni balesetekben is érvényesíteni tudta.
Olyan műkörmös, hogy a kulcsot kipótolja porcelánnal, megjavítja, érted?
– ámul szerelme ügyességén Trap Kapitány.
A két fiatal felhőtlen boldogságban úszik, mióta egymás mellett lehorgonyoztak, s úgy tűnik, minden akadályt könnyedén megugranak együtt.
