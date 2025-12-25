Tóth Vera férjével az egész falut megvendégeli karácsonykor: "Nem görcsölök az étkezésen, mindent eszem ilyenkor!"

Az énekesnő az igazi nagy karácsony híve, gyermekkora óta fontos ünnep a számára. Éppen ezért Tóth Vera hagyományt teremtett falujában.
Az ünnep lényege, hogy lelassítsunk. Nálunk mindig máshol van a karácsony. Az egyetlen, amihez ragaszkodunk a férjemmel minden évben, hogy a karácsonyt megelőző egy vagy két napban, tartunk egy ünnepi koncertet Palkonya templomában. Ilyenkor adományt gyűjtünk a templom felújítására. Mi ilyen közösségformáló páros vagyunk a férjemmel, szeretnénk, hogy a kisközösségünkben kapcsolatban maradjanak egymással az emberek. És hiába kicsi falu, azt veszem észre, hogy nincsenek találkozópontok, csak nagyon ritkán van olyan, hogy tudnak egymással beszélgetni a falusiak
– kezdte Vera a Borsnak, majd hozzátette: „A férjem ilyenkor vendégül látja a falusiakat a kertünkben. Szerencsére mindenki kényelmesen elfér, van forralt bor, meg sós sütemények, a helyiek mindenféle finomságot sütnek, odahozzák, és ott eszünk együtt.”
A Megasztár első győztese az elmúlt két évben inzulinrezisztenciája miatt teljes életmódváltáson ment keresztül, melynek eredményeképp közel 30 kilótól szabadult meg. Az énekesnő most elárulta lapunknak, hogyan állt össze náluk a karácsonyi menü.
Mindent eszem ilyenkor, de semmiből sem sokat. A töltött káposztával nincsen semmi probléma, csak nem eszem hozzá három kiló kenyeret, egy szelet bejglivel sincs semmi baj. Nem ezektől a mennyiségektől fog a diéta tönkremenni. Azzal van gond, ha valaki a karácsony okán nem tudja megítélni a mértéket. Nem tudom már elképzelni, hogy addig egyek, míg rosszul leszek, de én sem vagyok szent, régen a nagy mennyiségek nem okoztak gondot, ma már a kevésben hiszek. Ennek ellenére imádok enni, csak mértékkel
– árulta el véleményét.
Verában már nem okoz rossz élményt egy étkezés, régen mindig lelkiismeretfurdalása volt az étkezések után, ma már túllépett ezen és ápolja a mentális és testi egészségét: „Végtelen szabadság függőségek nélkül élni. A cigarettát is letettem, már nincs rá szükségem és ez baromi jó érzés” – vallott őszintén a sztár.
Az énekesnő kedvenc karácsonyi emlékét is felidézte nekünk, mikor testvérével, Tóth Gabival szenteste napján elmentek szánkózni de eltévedtek.
Vicces történet volt. Szenteste délutánjára hatalmas hó esett, így a tesómmal és a szomszéd lánnyal kitaláltuk, hogy kimegyünk szánkózni az erdőbe, de teljesen eltévedtünk. Homlokig érő hó volt, a városi fényt követtük, és úgy találtunk haza. Emlékszem, hogy anyám nem tudta, hogy most mit csináljon velünk, mert mégis csak karácsony van, de közben nagyon mérges volt. Azt hiszem, a legnagyobb karácsonyi, gyerekkori sztorink az elveszős volt a szomszédlánnyal, a fehér karácsony pedig csak mélyítette ezt az emléket. A karácsonyaink régen és most is nagy családdal teltek, telnek, amolyan “olaszos” módra. Hiányoznak azok, akik már nincsenek velünk. Ilyenkor rájuk is szeretettel gondolunk és a családdal pedig örülünk egymásnak, hogy együtt lehetünk szenteste. Ennél több nem is kell.
