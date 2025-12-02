„Együtt hangolódunk a karácsonyra” – szívet melengető videóval jelentkezett Tóth Vera

Tóth Vera már javában készül az ünnepekre, és a karácsonyi koncertjére is, ennek apropóján zenekarának tagjaival kilátogattak az egyik budapesti karácsonyi vásárba.
A Megasztár első szériájának nyertese kiszabadította a zenekarának tagjai a karácsonyi vásárba - Vera nemsokára koncertet ad a Kongresszusi Központban, ahol sztárvendékek körében ünneplik meg a karácsonyt, de ennek elöljáróban, a budapesti Vörösmarty téren található karácsonyi vásárba látogattak el, ahol egy jó forraltborozás mellett hangolódnak a koncertre és az ünnepekre.
Hangolódunk a karácsonyra a Vörösmarty téren. A Tóth Vera Bandet kirángattam magammal, egy részét csak, mert a többiek azt mondták, hogy fáznak. Az a legfontosabb infó, hogy együtt hangolódunk a karácsonyra, de legfőképpen a karácsonyi koncertre amely a Lélek hangjai címet viseli.
- hangzott a videóban, majd tematikus képkockák mutatták be a Vörösmarty tér karácsonyi vásárának elképesztő hangulatát.
Tóth Vera karácsonyi vásáros videóját IDE kattintva lehet megtekinteni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.