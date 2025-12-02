„Együtt hangolódunk a karácsonyra” – szívet melengető videóval jelentkezett Tóth Vera

Tóth Vera már javában készül az ünnepekre, és a karácsonyi koncertjére is, ennek apropóján zenekarának tagjaival kilátogattak az egyik budapesti karácsonyi vásárba.

Fotó: Szabolcs László / Szabolcs László

Tóth Vera a karácsonyi vásárban hangolódik az ünnepekre

A Megasztár első szériájának nyertese kiszabadította a zenekarának tagjai a karácsonyi vásárba - Vera nemsokára koncertet ad a Kongresszusi Központban, ahol sztárvendékek körében ünneplik meg a karácsonyt, de ennek elöljáróban, a budapesti Vörösmarty téren található karácsonyi vásárba látogattak el, ahol egy jó forraltborozás mellett hangolódnak a koncertre és az ünnepekre.

Hangolódunk a karácsonyra a Vörösmarty téren. A Tóth Vera Bandet kirángattam magammal, egy részét csak, mert a többiek azt mondták, hogy fáznak. Az a legfontosabb infó, hogy együtt hangolódunk a karácsonyra, de legfőképpen a karácsonyi koncertre amely a Lélek hangjai címet viseli.

- hangzott a videóban, majd tematikus képkockák mutatták be a Vörösmarty tér karácsonyi vásárának elképesztő hangulatát.

