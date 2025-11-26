Tóth Gabi: Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt

A Megasztár mestere igen sokszínű egyéniség, így az emberek sem tudnak szó nélkül elmenni mellette. A televíziózással párhuzamosan jelen van a közösségi oldalakon, és előszeretettel hívják meg különféle rendezvényekre is. Ez alkalommal az Inspiráló Nők Díjátadó Gáláján volt jelen Tóth Gabi.

Tóth Gabi minden olyan eseményt kedvel, ami a nőkről szól (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Tóth Gabi az Inspiráló Nők gáláján a női lélek erejéről és a hétköznapi nők teljesítményének fontosságáról beszélt.

Az énekesnő szerint a sztárok élete sem különbözik a legtöbb nő mindennapjaitól, és ma már tudatosan a jelen feladataira fókuszál.

20 év után visszatért a Megasztár színpadára, és új frufrus frizurája is nagy sikert aratott a rajongók körében.

A női lélek titkai Tóth Gabi szemével

Az énekesnő nagyon fontosnak tartja ezt a gálát, mert véleménye szerint az igazi hősök éppen a hétköznapjainkat varázsolják szebbé.

„Minden olyan eseménynek örülök, ami a nőkről szól. Azokról, akik nagyon sok mindent tesznek le nap mint nap az asztalra” – kezdte a hot! magazinnak Gabi.

„Elég, ha arra gondolok, azon kívül, hogy anyák, feleségek, hihetetlenül sok szálon fut az életük. Ezt egykor édesanyám fogalmazta meg nagyon jól, aki azt mondta: „Lányom, a nők élete időnként ezer szálon fut, akárcsak az egykori NDK-s nejlonharisnya”. Egy nőt csakis egy másik nő érthet meg igazán, mert a női lélek titkokat hordoz, és ezt csak mi érthetjük.”

Tóth Gabi szerint a sztárok élete semmiben nem különbözik a legtöbb édesanya és hölgy mindennapjaitól, és nem attól lesz értékes valaki, hogy éppen mivel foglalkozik.

„Szerintem mindenkit kellően inspirálhat az, hogy szeretne megfelelni a saját maga által megfogalmazott elvárásoknak. Nem kell sztárnak vagy menedzsernek lenni ahhoz, hogy tudjuk, miként kell helytállnunk édesanyaként, és menedzselni tudjuk a családunkat. Egy sztár is lehet jó családanya! Teszi ezt minden hölgy a saját és a gyerekei jobblétének reményében. Aki ezt valóban megteszi, az már büszke lehet önmagára!”

Mindig tud valami újat mutatni a színpadon (Fotó: TV2/hot! magazin)

Tóth Gabi élete: a jelenben maradás ereje

A sikeres énekesnő mára megtanulta, hogy csak akkor tud megfelelni a jelenkor kihívásainak, ha nem akar egyszerre mindent megoldani, és nem kutatja folyton azt, hogy mit hozhat a jövő.