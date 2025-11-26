Tóth Gabi: Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt

A Megasztár mestere igen sokszínű egyéniség, így az emberek sem tudnak szó nélkül elmenni mellette. A televíziózással párhuzamosan jelen van a közösségi oldalakon, és előszeretettel hívják meg különféle rendezvényekre is. Ez alkalommal az Inspiráló Nők Díjátadó Gáláján volt jelen Tóth Gabi.
Az énekesnő nagyon fontosnak tartja ezt a gálát, mert véleménye szerint az igazi hősök éppen a hétköznapjainkat varázsolják szebbé.
„Minden olyan eseménynek örülök, ami a nőkről szól. Azokról, akik nagyon sok mindent tesznek le nap mint nap az asztalra” – kezdte a hot! magazinnak Gabi.
„Elég, ha arra gondolok, azon kívül, hogy anyák, feleségek, hihetetlenül sok szálon fut az életük. Ezt egykor édesanyám fogalmazta meg nagyon jól, aki azt mondta: „Lányom, a nők élete időnként ezer szálon fut, akárcsak az egykori NDK-s nejlonharisnya”. Egy nőt csakis egy másik nő érthet meg igazán, mert a női lélek titkokat hordoz, és ezt csak mi érthetjük.”
Tóth Gabi szerint a sztárok élete semmiben nem különbözik a legtöbb édesanya és hölgy mindennapjaitól, és nem attól lesz értékes valaki, hogy éppen mivel foglalkozik.
„Szerintem mindenkit kellően inspirálhat az, hogy szeretne megfelelni a saját maga által megfogalmazott elvárásoknak. Nem kell sztárnak vagy menedzsernek lenni ahhoz, hogy tudjuk, miként kell helytállnunk édesanyaként, és menedzselni tudjuk a családunkat. Egy sztár is lehet jó családanya! Teszi ezt minden hölgy a saját és a gyerekei jobblétének reményében. Aki ezt valóban megteszi, az már büszke lehet önmagára!”
A sikeres énekesnő mára megtanulta, hogy csak akkor tud megfelelni a jelenkor kihívásainak, ha nem akar egyszerre mindent megoldani, és nem kutatja folyton azt, hogy mit hozhat a jövő.
„Próbálok mindig a jelenben lenni. Ma már tudatosan figyelek arra, hogy lehetőség szerint ne kuszálódjanak össze körülöttem a dolgok, de ezt nekem is meg kellett tanulnom. Lépésről lépésre haladok, és igyekszem az adott nap feladataira fókuszálni, nem pedig arra, hogy mit hoz majd a holnap, milyen feladatok várnak még rám. Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt.”
Persze olykor őrületes tempót diktálok saját magamnak, ami eredhet abból is, hogy a Bak jegyében születtem, de számomra ez a természetes. Rosszul vagyok, ha nem dolgozhatok vagy ha ezt nem a saját ritmusomban tehetem. Nem titok, nekem a munkám a szenvedélyem, és akkor érzem jól magam, ha azt tehetem, amit valóban szeretek.
A sikeres énekesnő a közösségi oldalán jelentette be, hogy húsz év után visszatér a Megasztár színpadára. A produkciónak, amelyben a táncos elemek domináltak, óriási sikere volt.
