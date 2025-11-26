Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Tóth Gabi: Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 03:00
női lélekTóth Gabi
A női lélek titkairól, a mindennapi helytállásról és a hétköznapi hősökről is szó esett az Inspiráló Nők Díjátadó Gáláján. Tóth Gabi, a Megasztár mestere őszintén mesél élete kihívásairól, szenvedélyéről és arról, miért tartja fontosnak a női példaképek elismerését.
Dombovári Edina
A szerző cikkei

A Megasztár mestere igen sokszínű egyéniség, így az emberek sem tudnak szó nélkül elmenni mellette. A televíziózással párhuzamosan jelen van a közösségi oldalakon, és előszeretettel hívják meg különféle rendezvényekre is. Ez alkalommal az Inspiráló Nők Díjátadó Gáláján volt jelen Tóth Gabi.

Tóth Gabi minden olyan eseményt kedvel, ami a nőkről szól (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)
  • Tóth Gabi az Inspiráló Nők gáláján a női lélek erejéről és a hétköznapi nők teljesítményének fontosságáról beszélt.
  • Az énekesnő szerint a sztárok élete sem különbözik a legtöbb nő mindennapjaitól, és ma már tudatosan a jelen feladataira fókuszál.
  • 20 év után visszatért a Megasztár színpadára, és új frufrus frizurája is nagy sikert aratott a rajongók körében.

A női lélek titkai Tóth Gabi szemével

Az énekesnő nagyon fontosnak tartja ezt a gálát, mert véleménye szerint az igazi hősök éppen a hétköznapjainkat varázsolják szebbé.

Minden olyan eseménynek örülök, ami a nőkről szól. Azokról, akik nagyon sok mindent tesznek le nap mint nap az asztalra” – kezdte a hot! magazinnak Gabi.

„Elég, ha arra gondolok, azon kívül, hogy anyák, feleségek, hihetetlenül sok szálon fut az életük. Ezt egykor édesanyám fogalmazta meg nagyon jól, aki azt mondta: „Lányom, a nők élete időnként ezer szálon fut, akárcsak az egykori NDK-s nejlonharisnya”. Egy nőt csakis egy másik nő érthet meg igazán, mert a női lélek titkokat hordoz, és ezt csak mi érthetjük.”

Tóth Gabi szerint a sztárok élete semmiben nem különbözik a legtöbb édesanya és hölgy mindennapjaitól, és nem attól lesz értékes valaki, hogy éppen mivel foglalkozik.

„Szerintem mindenkit kellően inspirálhat az, hogy szeretne megfelelni a saját maga által megfogalmazott elvárásoknak. Nem kell sztárnak vagy menedzsernek lenni ahhoz, hogy tudjuk, miként kell helytállnunk édesanyaként, és menedzselni tudjuk a családunkat. Egy sztár is lehet jó családanya! Teszi ezt minden hölgy a saját és a gyerekei jobblétének reményében. Aki ezt valóban megteszi, az már büszke lehet önmagára!”

Mindig tud valami újat mutatni a színpadon (Fotó: TV2/hot! magazin)

Tóth Gabi élete: a jelenben maradás ereje

A sikeres énekesnő mára megtanulta, hogy csak akkor tud megfelelni a jelenkor kihívásainak, ha nem akar egyszerre mindent megoldani, és nem kutatja folyton azt, hogy mit hozhat a jövő.

„Próbálok mindig a jelenben lenni. Ma már tudatosan figyelek arra, hogy lehetőség szerint ne kuszálódjanak össze körülöttem a dolgok, de ezt nekem is meg kellett tanulnom. Lépésről lépésre haladok, és igyekszem az adott nap feladataira fókuszálni, nem pedig arra, hogy mit hoz majd a holnap, milyen feladatok várnak még rám. Egy ideje nem fürkészem a távoli jövőt.”

Persze olykor őrületes tempót diktálok saját magamnak, ami eredhet abból is, hogy a Bak jegyében születtem, de számomra ez a természetes. Rosszul vagyok, ha nem dolgozhatok vagy ha ezt nem a saját ritmusomban tehetem. Nem titok, nekem a munkám a szenvedélyem, és akkor érzem jól magam, ha azt tehetem, amit valóban szeretek.

A külseje is extravagáns (Fotó: TV2/hot! magazin)

20 év után először Tóth Gabi a Megasztár színpadán

A sikeres énekesnő a közösségi oldalán jelentette be, hogy húsz év után visszatér a Megasztár színpadára. A produkciónak, amelyben a táncos elemek domináltak, óriási sikere volt.

További izgalmas sztártörténeteket olvashatsz a legfrissebb hot! magazinban (Fotó: hot! magazin)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
