Sötét angyalként tér vissza Tóth Gabi

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 13:17
Megasztárzene
Tóth Gabi új dallal érkezik. A rajongói már alig várják, hogy láthassák a Hamvaim című számhoz készített klipet.

Tóth Gabi nem tud pihenni. Alig ért véget a Megasztár 8. évada, ahol mentorként egyengette a fiatal tehetségek útját, újra stúdióba vonult. Most nem mást forgatott, mint a Hamvaim című legújabb dalához egy méltó klipet.

Tóth Gabi sötét angyalként tér vissza
Fotó: TV2

A Hamvaim már felcsendült a nyilvánosság előtt, hiszen Tóth Gabi a Megasztár színpadán már bemutatta az új szerzeményt. A dalban az elmúlt évek szenvedéseit, küzdelmeit, személyes újjászületését és érzelmi mérföldköveit idézi fel. A Hamvaim zenéjét és szövegét Szabó Z jegyzi, aki két évtizede dolgozik együtt Tóth Gabival, míg a szövegírásban a fiatal tehetség, Blanche is közreműködött. 

Most az énekesnő az Instagram-oldalán képeket osztott meg a klipforgatásról. Mint közölte, a premier december 15-én lesz, amelyet már tűkön ülve várnak a rajongói.

