Tóth Gabi boldogan közölte a hírt, újra együtt a család

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 15:27
családTóth Vera
Tóth Gabi kislánya is nagyon boldog.

Az utóbbi időben volt egy kis "balhé" Tóth Gabi és a testvére között, ugyanis Tóth Vera nagyon negatív véleményt osztott meg a Megasztárról, amiben a húga volt az egyik zsűritag – emiatt egy ideig nem is beszélt egymással a két énekesnő.

Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amiben benne vagy mint zsűri, hogy: szenny meg hulladék, akik benne vannak… Akkor lehet, nem beszélnél vele te sem…

mondta Tóth Gabi az esetről.

Tóth Vera és Tóth Gabi / Fotó: MW archív

Szerencsére már szent a béke, sőt, nemrég együtt ünnepelték Tóth Gabi lányának, Hannarózának a hatodik születésnapját, ami láthatóan nagy boldogságban telt, hiszen az énekesnő által megosztott fotók alapján mindenki mosolygott és élvezte a közösen együtt töltött időt.

Együtt voltunk, szeretetben! Csajoskodtunk is a “buli” előtt! Csodálatos nap volt veletek! Hannika boldogsága ránk ragadt❤️❤️❤️

– írta a közösségi oldalán Tóth Gabi.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi posztját a boldog szülinapozós képekkel, amik egy igazi családi idillről árulkodnak:

