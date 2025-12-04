Hogy micsoda? Titokban menyasszony lett Tóth Gabi? Szerelme szólta el magát…

Tóth Gabi és Papp Máté Bence igazán meghitt, békés karácsonyi ünneplésre készül. A karácsony varázslatos hangulata nemcsak a fényekben és az ünnepi dallamokban rejlik, hanem az elcsendesülésben, az egymásra való odafigyelésben és a szeretet kimutatásában is. Nem véletlen hát, hogy számos híresség is éppen ilyenkor dönt úgy, hogy egy életre szóló kérdéssel lepje meg szerelmét. A csillogó ünnepi háttér, a családi meghittség és a szeretet ünnepének különleges atmoszférája tökéletes alkalmat teremt arra, hogy a sztárvilág nagy pillanatai a karácsonyfa alatt szülessenek meg. De mit gondol erről a jelenségről az elismert néptáncos, Papp Máté Bence?

Tóth Gabi és Papp Máté Bence meghitt karácsonyozásra készül (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

„Olyan karácsony vár ránk, ami a lehető legkiegyensúlyozottabb”

Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence is a Megasztár stúdiójában szurkolt szombat este, itt kaptuk el egy gyors interjúra őt. Elárulta:

„Örülök, hogy a műsor után kicsit visszakapom Gabit!” – nevetett, majd elárulta, ők nem tartoznak azok közé, akik már novemberben elkezdenek a karácsonya hangolódni…

„Már hetek óta látjuk az ünnepi reklámokat a tévében, már kicsit ki is idegelődtünk Gabival” – viccelődött, majd hozzátette, a maga idejében persze tökéletesen átszellemülnek majd.

Ez a legszebb ünnep, már nagyon várjuk. Most egy olyan karácsony vár ránk, ami a lehető legkiegyensúlyozottabb lesz, és nagy boldogságban, Hannival át tudjuk majd élni

– utalt Tóth Gabi szülinapos kislányára a néptáncos, akit arról is kérdeztünk: készül-e a fa alatt egy bizonyos ékszerrel, vagyis jegygyűrűvel Gabi számára...

Tóth Gabi és Papp Máté Bence eljegyzése már megtörtént?

„Maradjon ez a sejtelmes titkok erdejében!” – fogalmazott költőien a táncos, majd kifejtette: „Sok az olyan sztáralkat, aki próbál hírt csinálni az ilyesmiből. De a mi saját történetünkből okulva, én ebből nem szeretnék hírt csinálni…” – mosolygott, ami felveti a kérdést: talán titokban már meg is történt a lánykérés? Mikor erről faggattuk, csak huncutul vállat vont, és ezt mondta:

„Hát nem tudom…”

Akárhogy is, a nagy bejelentés még várat magára, de a köztük lévő tökéletes idillt látva, úgy fest, stabil lábakon áll a kapcsolatuk, gyűrű ide, vagy oda.