Tóth Vera exkluzív interjú: így készül az év legizgalmasabb karácsonyi koncertjére

Tóth Vera
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 07:00
Tóth Vera példaértékű karrierje mellett folyamatosan képes megújulni, és most egy igazán különleges karácsonyi koncerttel készül rajongóinak. Tóth Vera exkluzív interjút adott a Borsnak, amelyben elmesélte, mi teszi ezt az eseményt annyira egyedivé és izgalmassá.

Tóth Vera, a Megasztár első győztese példát mutat a folyamatos megújulásban és a karrier építésében. Verát 19 évesen ismerte meg az ország, most azonban 40 évesen egy egészen megváltozott külsővel láthatjuk, ugyanis elképesztő átalakuláson ment keresztül. Tóth Vera 77 kilót fogyott. Fogyása és korrigáló műtétei után most újultan, egy igazán különleges karácsonyi koncerttel készül, amely nem csupán a zenéről, hanem egy komplex, művészi élményről szól. Vera a Borsnak  elmondta, hogy a koncert december 22-én lesz a Budapest Kongresszusi Központban, és sztárvendégekkel is készül.

Tóth Vera koncertjére gőzerővel készülődik.
Tóth Vera hatalmas erőkkel készül decemberi koncertjére, ahol nem hétköznapi előadással lepi meg a rajongókat (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Vera mindig próbál megújulni

„Ez a legnagyobb projektem most, és gyakorlatilag minden napomat kitölti” – kezdte mesélni Vera. A koncepció nemcsak hagyományos koncert lesz: a „lélekhangjai” programban nemcsak éneklés, hanem felolvasások és különleges zenei elemek is szerepelnek. Hrutka Róbert dallamai, Wunderlich József varázslatos hangja, Dr. Almási Kitti pszichológiai szemlélete, valamint a Tóth Vera Band vonósnégyessel kiegészülve igazi, egyedi élményt ígér a közönségnek.

A koncert különlegessége, hogy a színészek és zenészek együttműködésével nemcsak hangok, hanem beszélőhangok is megszólalnak, amelyek a résztvevők lelkéből fakadnak. 

Művészi és komplex produkció lesz...

– hangsúlyozta Vera. Az esemény során egy különleges darabot is előadnak, amely 2023-ban díjat nyert, így a közönség igazi kuriózumban részesülhet.

Tóth Vera volt az első Megasztár széria győztese, és azóta is töretlen a karrierje
Fotó:  László Szabolcs / Bors

Tóth Vera koncertje nem hétköznapi lesz, sok meglepetéssel készül 

Vera külön örömét fejezte ki, hogy a Burattino Nevelőotthon gyermekkórusa is részese lesz a koncertnek. „Szeretnénk ezzel az élménnyel kedveskedni a gyerekeknek, és megmutatni, hogy a zene és a művészet össze tudja hozni az embereket” – mondta az énekesnő.

A karácsonyi koncert egyben a Tóth Vera Band, valamint a sztárvendégek kreativitásának bemutatója is. A zenészek és színészek együttes munkája lehetővé teszi, hogy a koncert ne csupán egy hagyományos esemény legyen, hanem igazi, művészi élmény a közönség számára.

