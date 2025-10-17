Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
"Nem gondoltam volna, hogy ilyen stresszes lesz" – sztárok, akik nagy fába vágták a fejszéjüket

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 09:15
Nem könnyű a sztárok élete sem, ha felújításról beszélünk. Az otthon ugyanis az a biztonságos közeg, ahová mindenki szeret nyugovóra térni: Gelencsér Tímea, Sydney van den Bosch és Kárpáti Rebeka is bevállalták a lehetetlent.

Gelencsér Tímea 2025-ös éve valószínűleg több szempontból is rendkívül emlékezetes marad. Év elején eljegyezték, menet közben lediplomázott és hamarosan költözni is készülnek. 

Gelencsér Tímea párjával, Matyival vágott bele a házfelújítási projektbe
Gelencsér Tímea nem számított rá, hogy ennyire nehéz lesz

Gelencsér Tímea Instagram-oldalán rendszeresen beszámol követőinek az életében történt fontosabb eseményekről, így például arról, amikor év elején megkérték a kezét. Párja, Simon Mátyás igazán romantikus elképzelést valósított meg, amikor Aruba szigetén, a flamingók földjén tette fel a nagy kérdést, a páros azóta boldogabb, mint valaha. Timi közben a diplomát is letette, így nem maradt más hátra, mint hogy tervezni kezdték a közös jövőjüket, amibe egy hirtelen jött lehetőség is közbeavatkozott. Úgy alakult ugyanis, hogy megvásároltak egy házat, ami felújításra szorul, s bár az elején nagy lelkesedéssel vágtak neki a munkálatoknak, természetesen ők is belefutottak azokba a nehézségekbe, amelyeket mindenki megtapasztal egy ilyen akció során. 

Azt kell mondjam, hogy kifejezetten stresszes ez az egész házfelújítás, ugyanis egyrészről nem sok időnk van a tervezésre, másrészről pedig folyamatosan hívogatni kell a munkásokat, mert ők sem érnek rá mindig. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz és stresszes lesz ez a folyamat

– mesélte Timi augusztus elején a Borsnak, azóta pedig saját közösségi oldaláról megtudtuk, hogy a kitűzött cél karácsony, amit már az új házban szeretnének ünnepelni. 

Sydney van den Bosch-nál minden perc számít

A Szerencsekerék egykori háziasszonya, boldog, ugyanakkor kissé fáradt, hiszen életének egyik legizgalmasabb időszakát éli: egyszerre készül anyává válni és álmai otthonát befejezni.

Pozitivitás, lelkesedés és naivitás – ez a három jellemzője annak az egy évnek, ami ingatlankereséssel és felújítással telt… vagyis még mindig tart

 – írta Sydney nemrég közösségi oldalán, aki szintén épp új házba készül költözni. A gyönyörű kismama első gyermeke bármelyik pillanatban megszülethet, aki egyébként kislány lesz és már nagyon várják az érkezését. Vélhetően közvetlenül utána a második helyen az áll, hogy végre birtokba vehessék új otthonukat, ami fotók alapján még közel sincs kész állapotban. 

Dávid Petra keresi az izgalmat

A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárja idén nem szerepelt nagyobb reality műsorokban, ezért úgy döntött, saját maga állítja fel a kihívásait, amiket azóta szép sorban meg is valósít. Dávid Petra nyáron döntötte el, hogy sok évnyi kihagyás után újra megméretteti magát egy fitnesz versenyen, ami őrületes mentális és fizikai odafigyelést igényel.

A személyi edzőként dolgozó híresség pontosan tudta, hogy mi vár rá, hiszen egy ilyen verseny rengeteg lemondással még több stresszel is jár. Petrát nem zavarták a rosszakarói, ezúttal is bebizonyította, hogy amit akar, azt eléri, már az első versenyéről több éremmel tért haza és a sorozatnak még nincs vége. Az egykori feleség mindemellett - ha nem lenne elég teendője - lakása felújítását is a nyakába vette, ami nem kis feladat, tekintve, hogy egyedül csinálja. Ugyanakkor nincs is akkora nyomás a vállán határidő tekintetében, hiszen apró lépésekkel halad előre: először a konyháját csináltatta meg, most pedig a hálószobáján a sor, jelenleg épp a falat festették újra nála. 

Kárpáti Rebeka a testvérével költözik össze

„Őrültek háza egy lakásvásárlás és felújítás, de inspiratív. Én is őrült vagyok, így jól le tudjuk hozni a projektet”- mesélte nevetve a Borsnak még nyáron.  A csinos műsorvezető sokak meglepetésére egyébként testvérével költözik össze, mivel mindketten úgy gondolják, hogy nagyon jó a kapcsolatuk és úgy érzik, hogy az együttélés mindkettejük számára előremutató döntés lesz. Kárpáti Rebekáék felújítása azóta jól halad, talán ők állnak a legjobban az említett hírességek közül, noha a befejezés még náluk is várat magára. 

Jajj, annyi minden van még… de már látjuk a fényt az alagút végén.

– írta nemrég Instagram-oldalán. 

 

