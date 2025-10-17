"Nem gondoltam volna, hogy ilyen stresszes lesz" – sztárok, akik nagy fába vágták a fejszéjüket

Gelencsér Tímea 2025-ös éve valószínűleg több szempontból is rendkívül emlékezetes marad. Év elején eljegyezték, menet közben lediplomázott és hamarosan költözni is készülnek.

Gelencsér Tímea párjával, Matyival vágott bele a házfelújítási projektbe (Fotó: Gelencsér Tímea)

Gelencsér Tímea nem számított rá, hogy ennyire nehéz lesz

Gelencsér Tímea Instagram-oldalán rendszeresen beszámol követőinek az életében történt fontosabb eseményekről, így például arról, amikor év elején megkérték a kezét. Párja, Simon Mátyás igazán romantikus elképzelést valósított meg, amikor Aruba szigetén, a flamingók földjén tette fel a nagy kérdést, a páros azóta boldogabb, mint valaha. Timi közben a diplomát is letette, így nem maradt más hátra, mint hogy tervezni kezdték a közös jövőjüket, amibe egy hirtelen jött lehetőség is közbeavatkozott. Úgy alakult ugyanis, hogy megvásároltak egy házat, ami felújításra szorul, s bár az elején nagy lelkesedéssel vágtak neki a munkálatoknak, természetesen ők is belefutottak azokba a nehézségekbe, amelyeket mindenki megtapasztal egy ilyen akció során.

Azt kell mondjam, hogy kifejezetten stresszes ez az egész házfelújítás, ugyanis egyrészről nem sok időnk van a tervezésre, másrészről pedig folyamatosan hívogatni kell a munkásokat, mert ők sem érnek rá mindig. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz és stresszes lesz ez a folyamat

– mesélte Timi augusztus elején a Borsnak, azóta pedig saját közösségi oldaláról megtudtuk, hogy a kitűzött cél karácsony, amit már az új házban szeretnének ünnepelni.

Sydney van den Bosch-nál minden perc számít

A Szerencsekerék egykori háziasszonya, boldog, ugyanakkor kissé fáradt, hiszen életének egyik legizgalmasabb időszakát éli: egyszerre készül anyává válni és álmai otthonát befejezni.

Pozitivitás, lelkesedés és naivitás – ez a három jellemzője annak az egy évnek, ami ingatlankereséssel és felújítással telt… vagyis még mindig tart

– írta Sydney nemrég közösségi oldalán, aki szintén épp új házba készül költözni. A gyönyörű kismama első gyermeke bármelyik pillanatban megszülethet, aki egyébként kislány lesz és már nagyon várják az érkezését. Vélhetően közvetlenül utána a második helyen az áll, hogy végre birtokba vehessék új otthonukat, ami fotók alapján még közel sincs kész állapotban.