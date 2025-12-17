Szexi télanyóként készül a karácsonyra Tolvai Reni

Mindössze egy hét, és beköszönt a karácsony, amikor is mindenkit elönt a szeretet és béke. Sokan csak aznap szellemülnek át igazán, míg mások már jóval az ünnepi nyüzsgés előtt be vannak zsongva. A hírességek közt is vannak páran, akik már jóval december 24. előtt fát díszítenek vagy elkészítik a karácsonyi fotósorozatukat. Tolvai Reni is így tett.

Tolvai Reni már nagyon várja a karácsonyt

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Tolvai Reni szexi vörösben pózol

Magyarország egyik legismertebb énekesnője, Tolvai Reni tagadhatatlan szexualitással rendelkezik, ami a fotóin keresztül is sugárzik. Ő az, aki az ünnepek alatt sem a "csúnyapulcsis" sztárok csoportját erősíti, sokkal inkább azokét, akik dögös télanyóként várják a karácsonyt.