Sírva jelentkezett be Tolvai Reni: "Ez most nekem nagyon sok..."

Hatalmas elismerésben részesült a minap Tolvai Reni. A Megasztár egykori győztese Lotfi Begivel és L. L. Juniorral összeállva dolgozta fel a Neoton Família Holnap hajnalig című slágerét, amely a nyár elején debütált, az együttes alapítójának, Pásztor Lászlónak a 80. születésnapján. Azóta már 1,8 millióan látták a szám videóklipjét Youtube-on, nemrég pedig a trió abban a megtiszteltetésben részesült, hogy aranylemez lett a daluk.

Lotfi Begi és Tolvai Reni már korábban is dolgoztak együtt / Fotó: Szabolcs László

Sírva mondott köszönetet Tolvai Reni

Az énekesnő később egy, a TikTok-oldalán közzétett videóban, könnyek közt köszönte meg a rajongóknak a szeretetüket.

Szeretném nagyon-nagyon szépen megköszönni nektek, hogy szerettétek ezt a dalt. Nem akarok drámai lenni, de 15 perce sírok az autóban... Nem tudom, mi van velem, nem szoktam ilyen lenni, mindig erős vagyok, de... Soha nem nyerek semmit, és most, hogy ezt megnyertük a fiúkkal, ezt az aranylemezt, a feldolgozást Neoton-dalra, ez most nekem nagyon sok, mert ez egy olyan szakma, amiben sokkal több nemet kapsz, mint igent, és most ez nagyon jól esik, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm!

- hálálkodott Tolvai Reni, elcsukló hangon.

Itt pedig meg tudod hallgatni Tolvai Reniék feldolgozását!