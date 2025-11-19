Bódi Hunor szerelme újabb vizsgálaton esett át betegsége miatt

Vareha Petra és Bódi Hunor kapcsolata az utóbbi hónapokban egyre több rajongó figyelmét keltette fel, Petra ugyanis rendszeresen beszámol az életét érintő nehézségekről. Most is őszintén vallott egészségügyi kihívásairól és arról, hogy Bódi Hunor mindig mellette áll, és támogatja a fiatal lányt minden nehézségben. Most az is kiderült, hogyan vészelte át Petra a gyomor- és vastagbél tükrözést, és milyen üzenetet küldött követőinek.

Bódi Hunor Az Ázsia Expressz sztárja, mindig támogatja kedvesét (Fotó: Vareha Petra/ Instagram)

Bódi Hunor párja átvészelte a tükrözést

Az Ázsia Expressz sztárjának párja az Instagramon osztotta meg élményeit. Vareha Petra több posztban is elmondta, hogy a gyomor- és vastagbél tükrözés altatásban zajlott, így semmire sem emlékszik, és semmilyen rosszullétet nem érzett.

Túl vagyok rajta! A tükrözés megtörtént. Gyomor és vastagbél tükrözés is volt. Bárki, aki ezen gondolkodik, fontos elmondanom: mondhatni jó élmény, mert altatásban történt, így semmire sem emlékszem, és az altatótól sem voltam rosszul, ezért én azt mondom, csak így csináljátok! Az altatóktól voltam már rosszul máshol, viszont itt már másodszor csinálták nekem a tükrözést, és nem voltam egyiknél sem rosszul

– írta válaszul az aggódó kérdésekre Petra.

Petra korábban nagyon félt a beavatkozástól, de profi kezek alatt teljes nyugalomban esett át rajta. Többször hangsúlyozta, hogy az altatás miatt szinte jó élményként élte meg a procedúrát, szemben korábbi rossz tapasztalataival.

Vareha Petra betegsége komoly követkeményekkel jár, de ő mindig pozitív marad (Fotó: Instagram/ Vareha Petra)

Petra egészségi kihívásai

A Metropol korábbi cikkéből kiderült: a fiatal influenszer az elmúlt hónapokban nehéz időszakon ment keresztül. Két hónapja gyakran érzi rosszul magát, és a mindennapok is kihívást jelentenek számára. Petra korábban gyógyszeres kezelést kapott PCOS és Hashimoto-thyreoiditis miatt, amelyek a hormonháztartásra, a testsúlyra és az energiaszintre is hatással vannak.

Hajhullás, bőrproblémák, hangulatingadozás. Ezek voltak és vannak

– vallotta be korábban a rajongóknak. Petra hangsúlyozta, hogy az egészség mindennél fontosabb. Éppen ezért kiemelte a rendszeres kivizsgálás fontosságát, és arra biztatott mindenkit, hogy ne halogassák az orvosi vizsgálatokat.