„Nem 5 perc volt...” - Till Attiláéknál már feldíszítette a karácsonyfát

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 20:25
A közösségi oldalán mutatott róla egy fotót.

Ahány ház annyi szokás - tartja a mondás. Ez pedig nincs máshogy a karácsonyfa felállítása esetében sem. Van, aki már karácsony előtt, míg más csak szenteste díszíti fel a tűlevelűt.

Sztárban sztár élő 2025_12_07 Till Attila
Till Attiláéknál már áll a fa Fotó: Kovács  Dávid / Bors

Till Attiláéknál már áll a karácsonyfa, és milyen szép!

Till Attila az előbbiek táborába tartozik. A TV2 műsorvezetője egy friss fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, ahol megmutatta, hogy ő már feldíszítette a karácsonyfáját.

Nem 5 perc volt, de megérte! Ez is megvan

- olvasható Till Attila bejegyzésében, az utolsó mondatból pedig arra lehet következtetni, örül, hogy megvan ezzel a feladattal.

 

