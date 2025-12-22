Hamarosan megszólal Orbán Viktor - részletek

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 16:58
A közösségi oldalán közölte a részleteket a miniszterelnök.

Orbán Viktornak mozgalmasan telik a karácsony előtti időszak, hiszen néhány nappal ezelőtt a Háborúellenes Gyűlésen vett részt Szegeden, majd a hetet az M4-es autóút átadásával indította, de ezután sincs megállás.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor ugyanis nemrégiben jelentette be a közösségi oldalán, hogy interjút ad a TV2-nek, amelyet a nézők 18:45 perctől láthatnak majd.

Ma 18:45-kor a TV2-n. Nézzétek!

- fogalmazott a miniszterelnök a posztjában.

 

